Soben os gandeiros galegos que cobran menos de 20 céntimos o litro de leite ata uns 600, o 7% do total

Os gandeiros que cobran menos de 20 céntimos polo litro de leite aumentan ata un 6,94% do total, de maneira que representan uns 600.

En resposta a unha pregunta de En Marea na comisión de Agricultura, a directora xeral de Gandaría, Belén Do Campo, sinalou que os produtores galegos que venden por debaixo de 20 céntimos son case o 7% dos máis de 8.600 existentes, con datos de setembro de 2016. Aínda que solo significa o 0,88% da produción e o 0,54% do importe.

Esta cifra de gandeiros supón un incremento sobre os datos achegados por Do Campo nesta mesma comisión en marzo deste ano, cando falaba de que un 4,4% dos máis de 9.000 produtores existentes a comezos de ano, uns 400, que cobraban menos de 20 céntimos o litro.

Con todo, Do Campo chama a atención sobre que o "groso" dos produtores lácteos da Comunidade percibe entre 26 e 31 céntimos. Tamén, apunta que en xullo de 2016 se alcanzou o prezo máis baixo do leite en Galicia dende maio de 2009, con menos de 27 céntimos. Dende entón, "os prezos empezaron a subir", e de forma "maior" que a media das comunidades. Agora alcanza os 29 céntimos, pero segue sendo o prezo máis baixo de España.

Ademais, remarca que moitas das perdas de explotacións "son por xubilacións", e segue un ritmo "parello" o do resto de España. Segundo expuxo, nos últimos nove anos, desapareceron un 55% das granxas de menor produción en Galicia -por debaixo dos 100.000 quilos de leite ao ano-, mentres se incrementaron ata un 200% as de máis de 700.000 quilos.

Pola súa banda, Paula Quinteiro (En Marea) denunciou que o prezo que se paga polo litro de leite aos gandeiros galegos "segue por debaixo dos custos de produción", á cola de España. Por iso, reclama medidas "urxentes", ao tempo que destaca que Galicia é a autonomía que máis denuncias presenta ante a Axencia de Información e Control Alimentarios (AICA), pero "os gandeiros non reciben información do que acontece con elas".

500 HECTÁREAS DE 'MULCHING'

Nesta comisión, o director xeral de Ordenación e Produción Forestal, Tomás Fernández-Couto, informou de que a práctica de 'helimulching', que consiste en lanzar palla dende un helicóptero para cubrir o chan queimado por incendios e protexelo da erosión co fin de evitar arrastres que poidan afectar a masas de auga, empregouse tras a campaña de incendios en máis de 500 hectáreas de montes das catro provincias -a primeira das actuacións foi en Porto do Son-.

Tras unha pregunta do PPdeG, Fernández-Couto sinalou que estes traballos están "practicamente acabados" e están a ser "moi eficaces". O importe destinado foi de seis millóns de euros.

REUNIÓN EN XANEIRO SOBRE 'VESPA VELUTINA'

Por outra banda, o PSdeG preguntou pola praga de avespa asiática ('vespa velutina') en Galicia. En resposta, a directora xeral de Gandaría, Belén Do Campo, reiterou os datos dados a coñecer pola Xunta dous días antes, nos que se indica que neste ano se retiraron case 8.500 niños.

Ademais, asegura que "hai que apostar pola investigación" para "ter contactos coa comunidade científica" do "que se pode facer". Neste sentido, avanzou que xaneiro haberá un encontro entre a Xunta e os departamentos de I+D+i de universidades galegas para "a mellora do coñecemento" acerca desta especie, así como co obxectivo da revisión de métodos para a súa prevención e control.

PATACA DE GALICIA EN "NON MENOS DE NOVE MESES"

Noutra orde de cousas, en resposta a unha pregunta do PPdeG, Do Campo explicou que o 25 de novembro se remitiu o expediente completo ao Ministerio de Agricultura para a tramitación na UE da indicación xeográfica protexida Pataca de Galicia. Agora se "inicia ese período de exame". Tras os diversos trámites e avaliacións, faltan "non menos de nove meses" para que "sexa unha realidade".

Ademais, nesta petición de indicación xeográfica protexida hai "dúas novidades", coa inclusión das variedades Agria e Fina de Carballo, de maneira que "se vai poder ampliar o número de produtores" e as plantas de envasado.

DÉBEDAS MONTES VECIÑAIS

Así mesmo, Xosé Luís Rivas, Mini, preguntou ao Goberno galego sobre se vai tomar medidas de condonación das "falsas" e "inxustas" débedas das comunidades de montes veciñais como consecuencia de consorcios e convenios -que se prorrogan ata 2021-. Así, denuncia que a "intención é entregar gratis a xestión destes montes veciñais a entidades privadas".

En cambio, Fernández-Couto defendeu que as débedas "nin son falsas, nin son inxustas", ao tempo que afirmou que a lei vai ofrecer as "maiores facilidades" para que as comunidades se fagan cargo da xestión dos seus montes.