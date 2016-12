Nace unha plataforma para defender a permanencia de Sargadelos en Ferrol

A Asociación veciñal O Rosario-Inferniño acaba de impulsar a creación dunha nova plataforma para loitar para que o centro que Sargadelos ten en Ferrol non desapareza, tal e como quere o grupo empresarial que no seu día fundou Isaac Díaz Pardo.

Galería Sargadelos de Ferrol | Fonte: Sargadelos

Este novo momento, a Plataforma Salvar Sargadelos-Ferrol, quere instar as institucións públicas, Concello de Ferrol e Xunta de Galicia a que se impliquen para evitar o peche da actividade deste centro. Por iso, anima a outras entidades e asociacións da comarca a participar deste movemento que, anuncian, realizará concentracións periódicas para evitar o peche.

“Ante o anuncio de peche da Galería Sargadelos- Ferrol, as entidades e maioría social expresamos o noso rexeitamento polo signivficado que representa o legado de Isaac Díaz Pardo, benquerido intelectual de nosa cultura galega”, indca esta nova plataforma nun comunicado. “Estendemos que dende esta Plataforma non debemos permitir que a súa obra cultural caia no esquecemento para continuar o seu legado nesta cidade de Ferrol e difundilo ao mundo socio-cultural”, engade.

Así, lembra que a galería de Sargadelos na cidade é un importante “centro social, reivindicativo, político e cultural”. Varios representantes sociais, como Asociación Cultural Fuco Buxán, S.C. Medulio, Asociación C. San Fernando, Avv A Magdalena, grupo político BNG, Asociación veciñal O Rosario –Inferniño e moitos cidadáns xa expresaron o seu “total rexeitamento” ao peche da galería.