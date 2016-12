O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, reivindicou o "esforzo" realizado por Galicia durante os pasados anos no cumprimento de déficit, así como o do resto de autonomías, "sobre todo" neste ano 2016, cando, afirmou, "estase notando moi moito".

Á súa chegada ao Ministerio de Hacienda, onde este xoves se reúne o Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF), Martínez referiuse ao extra do FLA (fondo de liquidez autonómica) que se abordará nesta xornada, para subliñar que Galicia "non quere nestes momentos débeda" a maiores.

Así, a preguntas dos xornalistas, o conselleiro explicou que "verdadeiramente" ese extra "vén a tapar o déficit" de 2015. "Nós cumprimos no 15, cumpriremos no 16 e cumpriramos antes... Verdadeiramente Galicia non quere nestes momentos débeda para atacar ningún tipo de déficit a maiores", aseverou.

Por último, sinalou que "a veces" aos que cumpren se lles "desconta moi a correr o que significa realmente lograr o obxectivo", e valorou que "con esforzo sempre se logran as cousas".

"Nós demostrámolo durante todos estes anos e todas as comunidades con distinta intensidade o veñen facendo; sobre todo neste 16, estase a notar moi moito", remachou.

CASTILLA E LEÓN E MURCIA

Pola súa banda, responsables de facenda de varias comunidades autónomas gobernadas polo PP defenderon este xoves que o obxectivo de déficit e débeda para o ano 2017 -fixado no 0,6 por cento- sexa o mesmo para todos os territorios.

Os representantes autonómicos de Castilla e León e da Rexión de Murcia dixeron que fixar un mesmo obxectivo foi unha "decisión acertada".

VINTE DÍAS DESPOIS

Este encontro co ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prodúcese vinte días despois da reunión do pasado 1 de decembro na que se aprobou o devandito obxectivo, co voto en contra da Comunidade Valenciana, Cataluña e Baleares, e o si de Galicia. Na cita deste xoves ratificarase o obxectivo individual de cada autonomía, aínda que é o mesmo para todas.

"Estamos satisfeitos de que o esforzo que se nos pide sexa a todos por igual", sinalou a conselleira de Facenda de Castilla e León, Pilar del Olmo, en declaracións aos xornalistas,

Dende Murcia, o conselleiro Andrés Carrillo mostrouse contrario a "crear unha polémica" entre os territorios a fixar obxectivos de déficit e débeda diferentes, como sucedeu no fixado para 2013. Nesa ocasión cre que "puido ser interesante" fixar un obxectivo asimétrico, pero considera que "agora" se trata de que o novo sistema de financiamento "iguale" e "trate igual" aos territorios.

Na reunión deste mércores varias comunidades volverán pedir a Montoro que lles facilite as entregas a conta para poder elaborar os presupostos para 2017.