A colisión de dous camións en Muxía (A Coruña) deixa un ferido

Unha persoa resultou ferida logo do choque entre dous camións acontecido na tarde deste xoves na localidade coruñesa de Muxía, segundo informou o CAE 112 Galicia.

O accidente tivo lugar pasadas as 17,00 horas deste xoves na entrada de Merexo, en Muxía. A consecuencia do golpe, un dos condutores quedou atrapado no interior do vehículo.

Ata o lugar dos feitos desprazáronse os Bombeiros de Cee, que realizaron tarefas de excarceración para sacar o ferido do interior do seu vehículo, que se atopaba consciente nese momento.

Tras isto, o home foi trasladado a un centro hospitalario polos servizos de Urxencias Médicas. O 112 tamén informou do incidente a Garda Civil de Tráfico e a Protección Civil de Muxía.