Calvo adhírese á Asociación de Comercio Exterior para lograr unha cadea de subministración sostible

O Grupo Calvo adheriuse á Asociación de Comercio Exterior (FTA) para xuntar esforzos cara unha cadea de subministración máis sostible e responsable, segundo informou a compañía nun comunicado.

En concreto, a sinatura española convértese na primeira empresa española do sector das conservas de alimentos que se adheriu a FTA, a maior asociación de empresas minoristas, importadoras e de marca no mercado internacional con máis de 10 anos de experiencia no fomento de cadeas de subministración sostibles.

O Grupo Calvo sinalou que con esta adhesión mostra o seu compromiso coa xestión responsable da cadea de subministración e o esforzo conxunto cos seus provedores pola mellora continua das condicións de traballo e o respecto aos dereitos humanos.

O conselleiro delegado do Grupo Calvo, Manei Calvo, recalcou que a "transparencia e a xestión responsable" da cadea de subministración é unha das súas "grandes preocupacións e retos" como compañía internacional. "Cremos que esta iniciativa será beneficiosa tanto para Grupo Calvo coma para os nosos proveedores", indicou.

En España, FTA conta con 28 empresas no marco do seu grupo nacional de contacto, un foro de intercambio de boas prácticas, formación e soporte para implementar os programas de sostenibilidade de FTA entre os seus proveedores e consolidarse como líderes en xestión responsable da cadea de subministración a nivel nacional e global.