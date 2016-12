Valencia e Baleares rexeitan o déficit para 2017, seis abstéñense e o resto, entre elas Galicia, a favor

A Generalitat Valenciana e o Goberno balear votaron en contra dos obxectivos de déficit do 0,6% para as comunidades autónomas o ano que vén.

Mentres, o resto de comunidades socialistas abstivéronse, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía, Cantabria e Asturias, e as populares -entre elas Galicia- máis Canarias votaron a favor. Cataluña non puido votar ao non estar representada este xoves por un conselleiro.

Acaba de concluír o Consello de Política Fiscal e Financeira no que se aprobaron os obxectivos individuais de déficit para 2017, aínda que será o mesmo do 0,6% para todas ao non aceptar o Goberno a asimetría entre comunidades, que só se chegou a aplicar unha vez. Aprobáronse tamén os obxectivos de débeda, que si son diferentes en cada caso.