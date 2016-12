O avogado Esteban Santiago, asesor xurídico das FARC dende o inicio das conversacións para alcanzar un acordo de paz en Colombia, considerou que o país está preparado para afrontar un proceso destas características, aínda que puxo en dúbida que o Goberno convocase á cidadanía a un referendo sobre esta cuestión.

En declaracións a Europa Press, e coincidindo coa súa participación nunha charla sobre 'Colombia: Paz con Xustiza Social', na Fundación Once, Enrique Santiago subliñou que "as FARC vían un erro" o plebiscito e recordou que este tipo de cuestións "non se adoitan someter" á consulta polo feito de estar as partes "moi enfrontadas".

Sobre este proceso, Esteban Santiago insistiu na necesidade de que se cumpra "o calendario moi estrito" fixado tras o novo acordo de paz.

"Ás veces hai grandes fracasos porque non se implementan as medidas nos 12 ou 18 primeiros meses", expuxo Enrique Santiago. Con todo, advertiu de que hai sectores "que se van opoñer a este acordo". "Que se opoñen á paz porque a guerra é unha acumulación de riqueza para os terratenentes", engadiu.

MOBILIZACIÓN DOS MOZOS

Pola contra, remarcou o feito de que a xente nova se mobilizase para apoiar un acordo de paz. Tamén aludiu a grupos económicos colombianos "importantes" para os que, segundo explicou, "a guerra limita as súas oportunidades de negocio".

Agora, para que a paz se materialice, considerou necesario garantir a participación política do partido que xurda da guerrilla; o abandono das armas ou a eliminación do "paramilitarismo". "Hai que materializar a lei de amnistía", dixo tamén reclamando, por outra parte, unha reforma rural.

Mentres, sobre o papel das guerrillas no conflito, recalcou que, segundo a Unidade de Vítimas do Ministerio do Interior de Colombia, "o 50% das vítimas corresponden a grupos paramilitares; un 30% a axentes do Estado e un 15% a grupos guerrilleiros".

"Houbo moita impunidade cos paramilitares e o único perseguido polo Estado foi o guerilla", apostilou a este respecto o asesor xurídico das FARC.