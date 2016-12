O período medio de pagamento a provedores de Galicia sitúase en outubro en 18,42 días

O período medio de pagamento (PMP) de Galicia situouse en outubro en 18,42 días, fronte aos 19,06 de setembro, de acordo cos datos que publica este xoves o Ministerio de Hacienda.

Mentres, o PMP das comunidades autónomas reduciuse no mes de outubro a 35,34 días, 5,75 días menos que no mes anterior, o que supón o valor mínimo da serie histórica dende que comezou en setembro de 2014.

As comunidades autónomas onde o período medio de pagamento é maior son a Comunidade Valenciana, con 64,23 días, seguida de Rexión de Murcia, con 63,70 días, e Baleares, con 59,93 días. Menos días rexistra a Comunidade de Madrid (48,70 días), Cantabria (42,45 días), e Cataluña (30,25 días), pero tamén incumpren o límite máximo de pagamento previsto na normativa (30 días).

En comparación cos datos do mes anterior, Baleares e Madrid reduciron o seu ratio por debaixo dos 60 días, mentres que Cataluña incrementou o prazo ata superar o devandito límite máximo de 30 días.

Si o cumpren o resto de territorios, entre eles as comunidades autónomas de Aragón e Extremadura por cuarto mes consecutivo dende a publicación da serie histórica. Dende setembro de 2014, estas dúas rexións sempre comunicara un período medio de pagamento superior a 60 días.

Como consecuencia dos incumprimentos reiterados, Hacienda comunicou a ambas as dúas comunidades o inicio do procedemento para a retención dos importes a satisfacer polos recursos dos réximes de financiamento para pagar directamente os provedores. Pero no caso de que cumpran tamén co período medio de pagamento nos meses de novembro e decembro, finalizaría o devandito procedemento de retención.

Pola súa banda, se a Comunidade Valenciana (con 64,23 días) mantén o incumprimento do prazo de 60 días en novembro, o Ministerio aplicaría o procedemento de retención de recursos do sistema. E se Murcia (con 63,70 días) tamén o segue superando o mes seguinte, produciríase o incumprimento dos prazos previsto no artigo 20.5, relativo ás medidas correctoras.

No caso de Castilla e León, que levaba superando o prazo de 60 días dende o mes de abril, en outubro rexistrou un período medio de pagamento inferior a 30 días (24,86 días), polo que os efectos da comunicación de alerta previstos no artigo 18.4 se desactivan.

Segundo os datos publicados, a ratio de operacións pagadas diminuíu 10,52 días, baixando de 38,64 a 28,12 días. Tamén o fixo a ratio de operacións pendentes de pagamento, que diminuíu 3,10 días, pasando de 42,70 a 39,60 días.

Por outro lado, a débeda comercial das comunidades autónomas aumentou 295,89 millóns de euros, o que supón un 4,20 por cento con respecto ao mes anterior. E a débeda non financeira incrementouse en 546,03 millóns de euros -un 4,99 por cento con respecto ao mes anterior- e sitúase en 11.498,31 millóns de euros.

CORPORACIÓNS LOCAIS

En canto ás corporacións locais, as entidades de cesión presentaron en outubro un período medio de pagamento a provedores de 70,12 días, 15,44 días menos que no pasado mes de setembro.

As entidades que presentaron un período superior a 60 días representan un 14,8 por cento do total que presentan información -Palma de Mallorca entre elas-. Se se exclúen, o período medio de pagamento descende case un día e medio, ao pasar de 15,24 en setembro a 14 días en outubro.

Palma, ao contar cun ratio de 71,02 días, supera os 60 días; e as cidades de Las Palmas de Gran Canaria (51,36 días) e Sevilla (38,10 días) presentan algo máis de 30 días en outubro.