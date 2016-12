O Porto de Vigo investirá o próximo ano 10 millóns na súa dixitalización e na Plisan

O presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, anunciou que, no marco do seu plan de investimentos para 2017, o próximo ano inverterá máis de 10 millóns de euros na dixitalización dos seus servizos, a través do proxecto 'Smart ViPort', así como en diversas actuacións na Plataforma Loxística e Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan).

Nunha rolda de prensa este xoves, comunicou que as obras previstas na Plisan inclúen a obra de sistemas xerais, as estacións de tratamento de auga potable e depuradoras de augas residuais e o inicio da urbanización interna. Ademais, o porto destinará outro millón a rehabilitar as súas oficinas centrais da Praza da Estrela.

En canto aos tráficos, indicou que ata novembro o Porto rexistrou un descenso de case o catro por cento respecto ao mesmo período do ano anterior, onde a baixada na mercadoría xeral -sen contar graneles- é do 2,80 por cento. Malia iso, valorou as subas na pesca fresca, automóbiles, maquinaria, granito elaborado, pezas auto e bebidas e alcohois.

López Veiga tamén puxo en relevo os resultados dos tráficos derivados da Autoestrada do Mar Vigo-Saint Nazaire (Francia), que durante os 11 primeiros meses deste ano creceron un 16,6 por cento.

En canto aos datos económicos, indicou que hai un "superávit importante para a solvencia do Porto", que cifrou en 317.000 euros e supón "unha boa noticia" respecto ás perdas de 700.000 euros coas que pechou en 2015. Non obstante, apuntou que en novembro houbo un descenso do 9,57 por cento respecto ao mesmo mes de 2015.

Así as cousas, aínda que destacou o incremento da pesca fresca, trasladou a súa preocupación polo descenso en automóbiles, metais e madeiras -polo traslado a Marín de Maersk-; así como na pesca conxelada, que no acumulado ata novembro "caeu en máis de 57.000 toneladas".

AUDASA

López Veiga tamén comunicou que a Autoridade Portuaria arquivou o expediente sancionar aberto por unha presunta infracción grave contra a concesionaria da AP-9, Audasa, "por unha cuestión de seguridade xurídica ante o cambio da lei"; e incoou un novo expediente.

Audasa foi sancionada pola súa negativa a pagar as taxas xeradas pola actividade da Ponte de Rande e a ocupación da lámina de auga, co que xa tivo que aboar ao Porto unha multa de 60.000 euros, e impúxoselle unha segunda sanción de 120.000 euros por reincidencia, contra a que presentou alegacións.