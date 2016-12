Os contratos da campaña de rebaixas en Galicia subirán un 15% polo comercio electrónico, ata 8.375 segundo Randstad

A contratación da campaña de rebaixas de Galicia incrementarase un 15% polo impulso do comercio electrónico, de acordo coas previsións que traslada a empresa de recursos humanos Randstad.

Nos últimos anos, a contratación durante este período, que habitualmente se inicia a principios de xaneiro, viuse afectada polo auxe do comercio electrónico, "un dos principais impulsores do aumento previsto para 2017", segundo recolle un estudo desta compañía.

Randstad prevé que a campaña de rebaixas en 2017 xerará en Galicia 8.375 contratos, un 15,2% máis que en 2016. Para realizar esta estimación, ten en conta os contratos que se van asinar durante os meses de xaneiro e febreiro en comercio e loxística e transporte, os dous sectores que impulsan o mercado laboral durante esta época do ano.

Destaca que determinadas actividades estreitamente ligadas ao comercio, como perfumaría e cosmética ou industria téxtil, entre outros, "impulsarán de igual xeito a xeración de emprego" durante a campaña de rebaixas".

No conxunto estatal, Randstad prevé que se realicen 130.075 contratos, un 14,4% máis que en 2016. Cando analiza a serie completa, o informe detecta o estalido da crise económica, que se reflicte nas cifras de contratación da campaña de rebaixas de 2008.

Tras superar os 100.000 contratos en 2008, este volume descendeu máis dun 50%, ata situarse por debaixo dos 50.000 contratos en 2009.

De 2009 ata 2012, a contratación incrementouse de xeito progresivo, ata superar os 68.000 contratos. Aínda que en 2013 a contratación se resentiu levemente, cun descenso do 2,2%, dende entón duplicouse o volume de xeración de emprego e, tras encadear catro anos de incremento consecutivos, Randstad prevé a creación de 130.075 contratos en 2017.

Sobre a evolución da contratación en Galicia neste período, Randstad detecta o estalido da crise económica en 2008, xa que un ano despois, en 2009, foi o único ano no que a cifra de contratos descendeu ata as 3.523 incorporacións.

Durante os seguintes tres exercicios, a comunidade experimentou un aumento nas cifras de contratacións realizadas do 36,4%. Na campaña de rebaixas de 2013, a contratación descendeu levemente (-6,2%), para despois encadear catro exercicios de aumento consecutivo, o que incrementou a xeración de contratos un 85,8% ata as case 8.375 incorporacións previstas para este ano.

O E-COMMERCE

A campaña de rebaixas é unha época onde as incorporacións se concentran no comercio e, durante os últimos exercicios, no sector de loxística e transporte, debido ao aumento do consumo motivado polas ofertas nos comercios e as tendas online.

O comercio electrónico irrompeu con forza e está a modificar os hábitos de compra dos consumidores, influíndo de xeito directo no mercado laboral.

Debido a estes novos hábitos de consumo, detéctase un aumento da contratación de perfís estreitamente ligados con loxística e transporte, como empaquetadores, mozos de almacén ou transportistas, entre outros.

Así mesmo, relacionado con este aumento do comercio electrónico, tamén se incrementan as necesidades de profesionais de atención ao cliente e 'contact center'.

Do mesmo xeito que en toda campaña de rebaixas, as empresas necesitan dependentes e promotores que poidan dar servizo ao incremento de consumidores, así como azafatos para novos lanzamentos e 'pop-up stores', e perfís comerciais que aumenten o interese dos consumidores na adquisición de produtos en oferta.

TODAS AS CC.AA.

No traballo elaborado por Randstad, todas as comunidades autónomas aumentarán a contratación respecto á campaña de rebaixas de 2016, se ben existen diferenzas significativas.

En termos absolutos, Andalucía eríxese como a rexión onde máis contratos se crearán nesta campaña, con 24.785 contratos. Cataluña sitúase en segunda posición, superando tamén as 20.000 incorporacións.

Madrid e Comunidade Valenciana son as outras dúas rexións que superarán as 15.000 contratacións. Estas catro autonomías acumulan máis do 60,7% do total de incorporacións previstas durante a campaña de rebaixas de 2017.

Se se analizan os datos en termos relativos, a comunidade autónoma onde máis crecerá a contratación durante este período é Cantabria, cun aumento do 31,4%.

En segunda e terceira posición sitúanse Baleares (20,2%) e Andalucía (18,3%), respectivamente. Por enriba da media nacional, que se sitúa no 14,4%, tamén se atopan Murcia (+17,8%), Cataluña (15,9%), Galicia (15,2%) e Canarias (14,7%).

Por debaixo da media sitúanse Madrid (14,2%), Navarra (13,7%), Aragón (13,6%), Castilla-La Mancha (13%), Castilla y León (12,4%) e La Rioja (10,5%). Por último, por debaixo do 10% están Comunitat Valenciana (9,1%), Euskadi (9,1%), Extremadura (7,2%) e Asturias (6,8%).

POR PROVINCIAS

Por provincias, Cádiz e Castellón son as que alcanzarán un incremento máis pronunciado, cun 33,2% e un 29,2% respectivamente. Séguenlle Lugo, Girona, Cuenca, Huesca e Toledo, todas elas cun crecemento de entre o 18% e o 20%.

Rexistrando os menores incrementos están Cáceres (3,5%) e Valencia (3,1%). No caso das provincias galegas, ademais de Lugo, A Coruña e Ourense son as provincias que máis aumentan cun incremento do 17,1% e 16,5%, respectivamente.