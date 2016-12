Pharma Mar dispárase un 10,38% tras asinar un acordo con Chugai Pharmaceutical

Os títulos de Pharma Mar disparáronse un 10,38% na sesión deste xoves despois de que a compañía anunciase a sinatura dun acordo con Chugai Pharmaceutical para comercializar un antitumoral en Xapón.

En concreto, as accións da farmacéutica alcanzaron un prezo de 2,87 euros no Mercado Continuo, o que lle permitiu liderar as subas na xornada de hoxe.

En virtude do acordo, Pharma Mar recibirá un pagamento inicial de 30 millóns de euros e 'royaltys' de dous díxitos, e poderá percibir outros pagamentos, potencialmente por enriba dos 100 millóns de euros no seu conxunto, en función de determinados fitos vinculados ao desenvolvemento clínico e ás vendas.

A compañía continuará ocupándose do desenvolvemento clínico deste antitumoral en Xapón para o cancro de ovario resistente a platino e cancro de pulmón microcítico, mentres que Chugai realizará pagamentos por 'milestones' ao comezo dos devanditos estudios e se encargará do proceso de rexistro.