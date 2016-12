O consorcio do AVE a La Meca, no que está Copasa, nomea presidente a Jorge Segrelles

O consorcio de empresas españolas encargadas de construír o AVE a La Meca, entre as que se atopa a galega copasa, nomeou a Jorge Segrelles novo presidente do grupo, en substitución de Pablo Vázquez, quen recentemente deixou o cargo ao cesar como presidente de Renfe.

A diferencia dos anteriores presidentes, Segrelles terá dedicación exclusiva ao consorcio e ao proxecto do 'AVE do Deserto', que debe estar listo en marzo de 2018.

Por iso, deixará o posto de director xeral de Servizos a Clientes e Patrimonio que ten en Adif dende 2013. Con anterioridade, ocupara distintos cargos de responsabilidade en Bankia e Repsol.

O seu nomeamento como presidente do consorcio do AVE a La Meca foi aprobado por "unanimidade" de todos os socios no consello de administración e a xunta xeral do grupo celebrada este xoves, segundo informou o propio consorcio.

Entre as tarefas encomendadas a Jorge Segrelles figuran a de ratificar e desenvolver o acordo que o seu antecesor logrou con Arabia Saudí a mediados do pasado mes de novembro, polo que se logrou un prazo adicional de catorce meses para concluír as obras sen afrontar penalizacións por atraso.

Así mesmo, os socios do consorcio encargáronlle "reforzar" as relacións con Arabia e entre os accionistas do grupo, ademais de dirixir a culminación da construción da liña e "levar a cabo todos os traballos necesarios para abordar con éxito a posterior fase de explotación da liña".

Desta forma, Segrelles deberá dirixir o consorcio para culminar o denominado 'AVE do Deserto', un contrato estimado nuns 6.700 millóns de euros e un os maiores conseguidos no exterior, no novo prazo acordado con Arabia para marzo de 2018, en vez de a principios de 2017 como estaba previsto inicialmente.

Ademais, as empresas españolas deben adiantar ao 31 de decembro de 2017 o inicio da explotación do groso da liña de forma puntual, isto é, para servizos chárter ou viaxes concretas.

EXECUTADO AO 70%

Neste punto, nun comunicado, o consorcio recorda que o AVE a La Meca alcanza actualmente un grao de execución do 70% dos traballos de construción.

O consorcio español que a finais de 2011 logrou este 'macrocontrato' está formado polas empresas públicas dependentes de Fomento Ineco, Renfe e Adif, e as privadas OHL, Cobra (ACS), Indra, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Imathia, Inabensa e Talgo, esta última encargada de subministrar os trens.

O contrato corresponde á segunda fase de construción do AVE e comprende a colocación das vías da liña, de 450 quilómetros de lonxitude, e a instalación de toda a súa superestrutura (electrificación, seguridade, comunicacións e outros sistemas), ademais da súa posterior explotación.