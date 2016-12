A comisión mixta integrada pola Xunta e o Ministerio de Fomento para a xestión da AP-9 constituirase "no primeiro trimestre" do próximo ano.

Así o anunciou este venres a Consellería de Infraestruturas tras a reunión mantida pola titular desta carteira, Ethel Vázquez, e o secretario de Estado de Infraestruturas, Julio Gómez Pinar, na que "abordaron os termos desta comisión", acordada polo presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, e o ministro de Fomento, Íñigo De la Serna, a comezos de decembro.

Na reunión, as administracións "avanzaron" na concreción "dos termos do acordo" para a participación do Goberno galego xunto a Fomento na toma de decisións que afecten á Autoestrada do Atlántico.

Segundo informou a Xunta, no encontro o Ministerio de Fomento mostrou o seu "compromiso de impulsar a finalización das obras" para chegada da AVE a Galicia, ao tempo que destacou "importantes avances" nas últimas semanas "para solucionar os problemas que afectaban a catro tramos".

Así mesmo, Vázquez trasladou ao Goberno central a "necesidade de impulsar a mellora das infraestruturas ferroviarias de Lugo" co obxectivo de que esta provincia "quede conectada co eixe de alta velocidade" e, deste modo, poida acurtarse o tempo de viaxe a Madrid ata alcanzar as "tres horas".