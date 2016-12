Celta, trámite gris

Ficha técnica

RC Celta 1: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral (Fontás, 82’), Sergi Gómez, Jonny; Chelo Díaz, Radoja, Tucu Hernández (Daniel Wass, 61’); Josep Señé (Bongonda, 79’), Pione Sisto e Giuseppe Rossi.

UCAM Murcia 0: Biel Ribas; Tekio, Hugo Álvarez, Unai Albizua, Morillas; Basha, Juande; Collantes, Natalio (Imaz, 70’), Vicente (Nono, 62’) e Jona (Pallarés, 75’).

Gol: 1-0: Chelo Díaz (minuto 29).

Árbitro: Vicandi Garrido (vasco). Amarelas a Tucu Hernández no Celta e a Morillas no UCAM.

Incidencias: partido de volta dos 1/16 de final da Copa disputado no estadio municipal de Balaídos ante 9.161 espectadores. Minuto de silencio na memoria de Isidro Silveira, ex-xogador celeste e presidente do Racing de Ferrol. Homenaxe a Borja Iglesias, máximo goleador histórico co Celta B

O Celta homenaxeou ao canteirán Borja Iglesias, máximo goleador histórico do filial. | Fonte: @RCCelta

Como recoñeceu ao final o Toto Berizzo, o mellor foi o resultado: 1-0 e lei do mínimo esforzo do Celta para gañar de novo ao UCAM Murcia, desta volta en Balaídos, e certificar a clasificación para oitavos de final da Copa. Foi un partido con pouco fútbol, que decidiu o chileno Chelo Díaz cun espectacular gol de falta e no que os apenas dez mil espectadores celestes acabaron pitando certa desidia dos seus.



A posesión foi do equipo galego, pero sen moita profundidade. Berizzo trocou medio equipo e quedaron no banco Rubén Blanco, Roncaglia, Daniel Wass, Bongonda, Aspas e Guidetti. Apenas unha acción individual de Pione Sisto e un disparo lonxano de Jonny ata o 1-0, un golazo de Chelo Díaz tras un preciso lanzamento de falta no minuto 29. Radoja tivo o segundo pouco antes do descanso nunha boa xogada colectiva, pero non atinou cos tres paus.



Na segunda parte, os celestes limitáronse a deixar pasar os minutos e conservar o resultado. Entrou Daniel Wass por un canso Tucu Hernández, e máis tarde Bongonda e Fontás. O UCAM Murcia puido darlle emoción á eliminatoria na recta final, cun par de ocasións tras despistes defensivos celestes, pero non estiveron acertados. Ao final, 1-0, e o Celta que segue vivo nas tres competicións.

Este venres, sorteo de Copa: a ida será a primeira semana de xaneiro, antes do regreso da Liga. Xunto co Celta, están clasificados Deportivo, Eibar, Sevilla, Valencia, Osasuna, Barça, Vilarreal, Real Sociedade, Atleti, Córdoba, As Palmas, Real Madrid, Alavés e Athletic. Ao Toto Berizzo non lle importaría un derbi co Deportivo.