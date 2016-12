Tráfico.- A DGT prevé uns 1,6 millóns de desprazamentos nas estradas galegas na 'Operación Nadal'

A Dirección General de Tráfico (DGT) prevé uns 1.667.500 desprazamentos na rede viaria galega no marco da 'Operación Nadal' entre as 15,00 horas do 23 de decembro e as 24 horas do 8 de xaneiro.

Deste modo, espera que a zona noroeste rexistre un 11 por cento dos 16.675.000 movementos previstos nas estradas españolas con motivo das festas de Nadal.

Na primeira fase, do 23 ao 26 de decembro, a DGT estima uns 4,1 millóns de desprazamentos pola rede viaria española, dos que un 11 por cento corresponde a Galicia, uns 451.000.

Polo seu lado, na segunda fase, do 30 de decembro ao 2 de xaneiro, calcula uns 3.850.000 movementos polas estradas de España, dos que un 11%, uns 423.500, esperan na Comunidade galega.

Finalmente, na terceira fase, do 5 ao 8 de xaneiro, a Dirección General de Tráfico prevé uns 3.600.000 desprazamentos na rede estatal, deles un 11% no noroeste, o que supón uns 396.000 eses días.

Os principais puntos conflitivos nas estradas galegas concentraranse na provincia da Coruña, nos accesos e arredores da cidade herculina dende a AC-12, AC-11, AP-9, AG-55, AC-552 e AC-173, así como na N-550; A-6 saída cara a A-9; AC-543 no acceso a Santiago.

Mentres na provincia de Pontevedra, a DGT advirte de puntos conflitivos na A-52 no enlace coa A-55 no Porriño e na A-55; na de Ourense na N-120, N-525 e na OU-540, mentres que na de Lugo non se apunta ningunha.