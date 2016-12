Moción de confianza en Pontevedra se o BNG non saca adiante os orzamentos

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, someterase a unha moción de confianza este venres, día 23 de decembro, se non é aprobado o presuposto elaborado polo seu equipo na sesión plenaria que convocou para esa xornada.

Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra | Fonte: Pontevedraviva.com

O rexedor retirou a aprobación das contas municipais da orde do día do pleno celebrado este luns ao non contar cos apoios suficiente, evitando así que se debatesen as emendas consensuadas polos grupos da oposición -PP, PSdeG, Marea de Pontevedra e Ciudadanos-.

"O que non vai facer este alcalde é gobernar cun presuposto perpetrado e destruído pola oposición", sinalou Fernández Lores, na súa intervención nun pleno caracterizado pola tensión

A partir da presentación da moción de confianza, a oposición tardaría un prazo dun mes para presentar un candidato alternativo a Lores para a alcaldía e, en caso de non consensuar un nome, o presuposto do goberno do BNG quedaría automaticamente prorrogado e daríase por outorgada a confianza da corporación.

O alcalde explicou que o goberno municipal "leva meses intentando chegar a un acordo" coa oposición para aprobar o presuposto de 2017 "e non foi posible". Así, recordou que, a diferencia das emendas da oposición, as contas do BNG contan con todos os informes favorables dos técnicos municipais presentados "en tempo e forma".

Ao respecto, o rexedor asegurou que o presuposto "alternativo" do PP, PSdeG, Marea de Pontevedra e Ciudadanos "foi pactado" a través de emendas "manifestamente ilegais", como así refiren os informes técnicos. Iso, a xuízo do alcalde, evidencia que se trata dunha "evidente chapuza". Ademais, apuntou que ás correccións realizadas non resolveron as irregularidades.

Fernández Lores recordou á oposición que existe unha "solución moi doada" que é presentar unha moción de censura, "poñer un alcalde alternativo e facer outro modelo totalmente distinto, pero mentres eu sexa alcalde vou responder ao que prometín na campaña electoral".

O PP CUESTIONA A LEGALIDADE

Pola súa banda, dende o PP cuestionaron a legalidade da decisión do alcalde de Pontevedra de retirar o debate dos presupostos da orde do día.

O voceiro popular, Jacobo Moreira, asegurou que a decisión de pospoñer o debate e vinculalo a unha moción de confianza mostra "un Lores illado, debilitado, que sae derrotado deste Pleno, e segue arrastrando a súa agonía por non querer dialogar".

Dende o Partido Socialista, o seu voceiro Agustín Fernández criticou a "barbaridade democrática" que, ao seu xuízo, comete o alcalde ao "retorcer a lei" no que supón unha evidencia do seu "desespero e debilidade".

Ademais, Fernández afirmou que Lores pretendeu converter ao pleno de Pontevedra no "parlamento venezolano no que só se fai o que di Maduro.

O voceiro de Marea Pontevedra, Luis Rei, definiu o Concello capitalino como "a casa de toca me-Lores" pero tendeu a man ao goberno local para que neste "período de graza que se deu" trate de "saír do xeo polar" que les "illa" dos demais grupos políticos.

Pola súa banda, a concelleira do grupo municipal de Cidadáns, María Rey, definiu como "estalinista" a actitude do BNG ante a retirada do debate dos presupostos no pleno e mostrou a súa "desconformidade absoluta co que vimos hoxe, cos insultos e coa falta de educación de moitos concelleiros".