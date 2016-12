A Fundación María José Jove acolle a estrea mundial do documental 'Seven Days, Seven Cities'

A Fundación María José Jove acollerá o 23 de decembro a estrea mundial do documental 'Seven Days, Seven Cities', o segundo documental dun equipo de novos médicos galegos, segundo informa a entidade.

A súa proxección terá lugar un ano despois de acoller a estrea de 'This Is Life', que narra a historia do equipo de novos médicos liderado polo cirurxián Diego González Rivas "que viaxa por todo o mundo para dar a coñecer unha pioneira técnica de extirpación de tumores", explica.

O filme narra como o doutor González Rivas e o cirurxián Timothy Yang, a petición do Shanghai Pulmonary Hospital, viaxan a sete cidades en sete días para operar e formar médicos chineses na técnica 'uniportal vats'.

FORMACIÓN DE CIRURXIÁNS

O documental está dirixido polo realizador betanceiro Daniel López da produtora Mandeo Records, encargado tamén do seu anterior filme 'This Is Life'.

Sobre o contido do documental, a Fundación María José Jove recorda que en China se creou, no Shanghai Pulmonary Hospital, un programa de adestramento de cirurxía dirixido polos doutores González Rivas e Timothy Yang e polo que cada ano pasa 150 cirurxiáns de todo o mundo.