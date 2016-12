O Rasca de Navidad de la Once deixa 250.000 euros en A Coruña

O Rasca de Navidad da Once deixou un acertante en A Coruña que gañou un premio de 250.000 euros, o maior desta modalidade de lotaría instantánea.

O axente vendedor encargado de despachar este boleto premiado foi David Rodríguez López, no seu punto de venda situado na Rúa Real (xunto ao cinema París) da capital coruñesa.

O 'Rasca de Navidad 2016' é un xogo no que, por cinco euros, se pode gañar ata os 250.000 euros do premio maior. Para xogar hai que resgar toda a área de xogo. Se un ou máis dos números coinciden con algún dos números gañadores, gaña a cantidade correspondente. Ademais, se se atopa o símbolo Árbol, gaña o dobre do premio que aparece debaixo.