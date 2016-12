Os galegos realizaron 2,8 millóns de viaxes no terceiro trimestre, un 1,13% menos, e gastaron un 12% máis

Os galegos realizaron entre os meses de xullo e setembro un total de 2.848.007 viaxes, o que supón un 1,13% menos que no terceiro trimestre do ano anterior, aínda que o nivel de gasto por persoa e día creceu un 11,83%, ata os 47 euros.

Así o reflicten os datos feitos públicos este venres polo Instituto Nacional de Estatística (INE), que recollen que os galegos realizaron no terceiro trimestre do ano 12.684.945 pernoctacións e 1.041 viaxes por cada 1.000 habitantes, a sexta comunidade á cola neste índice.

O gasto total dos viaxeiros galegos superou os 590 millóns de euros, o que supón o 3,5% do total do gasto nacional. Cada viaxeiro gastou de media 207 euros, 47 euros por persoa e día.

Por outra banda, Galicia foi a sexta comunidade española preferida como destino de viaxe, por debaixo de Andalucía, Valencia, Cataluña, Castilla y León e Castilla la Mancha.

En concreto, recibiu 3.494.601 viaxes de residentes, o 5,7% do total de España. Esta cifra supón 1.257 viaxes por cada 1.000 habitantes, cunha duración de 6,2 pernoctacións --na media nacional--.

Estes visitantes nacionais a Galicia realizaron un gasto total de 779 millóns de euros, o que supón 223 euros por persoa e 36 euros por persoa e día.

DATOS NACIONAIS

Os residentes en España realizaron 61 millóns de viaxes no terceiro trimestre do ano, un 4,6% máis que no mesmo período de 2015, segundo os datos da Enquisa de Turismo de Residentes (ETR/Familitur).

O 91% das viaxes tiveron como destino principal o territorio nacional, cun incremento do 5%. As viaxes ao estranxeiro, que representan o 9% do total, mantéñense estables, cun 0,4% máis. Non obstante, a duración media de cada viaxe foi de 6,3 pernoctaciones, un 0,7 menos que no mesmo período do ano anterior.

As viaxes con destino interno tiveron unha duración media de 5,9 pernoctaciones, que cae un 1,3%, fronte ás 11 pernoctacións das viaxes ao estranxeiro, que aumentan un 4,8%.

O 57,5% das viaxes realizadas no terceiro trimestre foron de ocio, recreo e vacacións e o 32,1% do total foron visitas a familiares e amigos, un 6,2% de negocios e o 4,2% restante debeuse a outros motivos.

Andalucía, Comunidad Valenciana e Cataluña foron os principais destinos dos viaxeiros, mentres que Navarra, País Vasco e La Rioja ocuparon os últimos lugares. O gasto total das viaxes do terceiro trimestre alcanza os 16.725 millóns de euros, un 5,3% máis que no mesmo período de 2015.