2017, o ano para visibilizar o esforzo, o éxito e a resistencia da muller na Universidade de Vigo

A Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo vén de presentar o seu calendario de 2017, que este ano chega a súa quinta edición, na que as mulleres son as protagonistas. O anuario "trata de recuperar unha historia común composta por mulleres e darlles visibilidade como exemplos de esforzo, de superación, de éxitos e de experiencias de resistencia”, explica Anabel G. Penín, directora da Unidade de Igualdade.

Algunhas das protagonistas do calendario 2017 da Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo | Fonte: UVigo.

En relación coa selección realizada para este calendario, trátase de mulleres pioneiras en ámbitos moi masculinizados, mulleres exemplos de superación e mulleres destacadas pola calidade e rendemento do seu traballo. "Mulleres que constrúen a memoria colectiva da institución nun relato concibido e transmitido en pé de igualdade”, detalla a directora da Unidade de Igualdade, que sinala a ausencia dun perfil de muller transexual, que considera moi necesario visibilizar.

AS PROTAGONISTAS

As protagonistas deste calendario son: Edita De Lorenzo, docente e investigadora do Departamento de Teoría do Sinal e Comunicacións e primeira directora dunha escola de enxeñaría da Universidade de Vigo; Mª Dolores Ojea, primeira xefa da servizo da Universidade tras chegar á xefatura do Servizo de Contabilidade da institución académica; Piedad Suárez, responsable de Xardinería, que se converteu na primeira delegada dunha sección sindical na Universidade; a catedrática de Análise Matemática Margarita Estévez, a muller con maior traxectoria en cargos de representación institucional, quen foi primeira decana da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais e a partir de aí, presidenta da Comisión de Doutoramento; secretaria xeral e vicerreitora de Organización Académica, Profesorado e Titulacións, entre outros cargos; Rita Carreira, integrante, xunto a Lucía González, Belén Martínez de Carla Lohayne Mendes, de Brigantia a cooperativa de iniciativa social feminista, galardoada este ano cun premio Incuvi; a primeira honoris causa da Universidade, a catedrática de Bioloxía da University of Massachussetts Lynn Marguilis; a alumna con discapacidade visual de 4º curso do Grao de Traballo Social do campus de Ourense Lucía González; as primeiras egresadas do Centro Universitario da Defensa, María Concepción Bugatto e María Coral Gálvez; o equipo de fútbol sala feminino Parrulas; a directora do Centro de Investigacións Biomédicas, África González; a presidenta da asociación Aulas de Formación Aberta, Marina Troncoso; e a primeira profesora emérita, Mª Victoria Carballo-Calero.

O calendario, con textos de Mar Cendón, deseño de María Rodríguez e fotos de Aitana Tubío, pódese solicitar no enderezo electrónico igualdade01@uvigo.es ou ben descargalo nesta ligazón.