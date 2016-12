A xustiza frea a “politización” dos altos cargos do Sergas

Unha nova sentenza do Tribunal Supremo (TS) acaba de ratificar outra do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que frea a “politización” do Sergas, tal e como tiñan denunciado os sindicatos CESM-Galicia e O’Mega. E é que unha sentencia deste tribunal acaba de anular a libre designación como forma de elección da responsable da área de xestión clínica, ao entender que non está xustificada.

Edificio do Sergas | Fonte: xunta.gal

O TSXG anulou, finalmente, o art. 10 do precitado Decreto galego, en canto establece a libre designación como “forma de provisión dos/as Directores/as das AGC”. Na súa sentenza critica que o modelo elixido fora a libre designación fronte ao concurso de méritos e considera que para que un cargo sexa elixido deste xeito , “deben explicarse claramente as razóns dese carácter extraordinario”.

Os xuíces entenden que en ningún momento o Decreto de Xestión Clínica galego fai unha xustificación “das razóns polas que o posto de director de área teña que ser cuberto polo procedemento de libre designación como excepción á regra xeral da cobertura por concurso”.

A pesar desta sentenza, o SERGAS decidiu continuar a batalla xudicial e interpuxo recurso de casación. Con todo, o Tribunal Supremo (Sala do Contencioso-Administrativo) ditou sentenza desestimando o recurso da Xunta e confirma a inicial sentenza do TSXG e a nulidade do art. 10 do Decreto galego.