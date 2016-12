En Marea celebra que o presuposto municipal de Pontevedra inclúa as emendas da Marea local

O voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, valorou que o presuposto municipal aprobado este venres no pleno do Concello de Pontevedra, cos votos a favor do Bloque e a abstención da Marea de Pontevedra, inclúan as emendas presentadas pola formación que lidera na cidade Luís Rei dado que "colocan no centro do debate as políticas sociais".

En declaracións aos medios tras reunir se con colectivos feministas este venres no Parlamento de Galicia Villares asegurou que as medidas da Marea de Pontevedra fan xirar ao Concello "cara ao que debe ser a función dunha administración pública" para "actuar en clave de xustiza social", "garantir os dereitos da cidadanía e mellorar a súa calidade de vida".

"Participación, democracia, dereitos sociais e calidade de vida hoxe en día están algo máis preto grazas ás achegas que fixo a Marea de Pontevedra aos presupostos deste municipio para 2017", manifestou Luís Villares para celebrar que as contas inclúan, entre outras cuestións, "avanzar cara a unha renda social municipal" ou a creación dun "centro cívico".

Acompañado pola parlamentaria autonómica Paula Quinteiro, Villares compareceu ante os medios tras reunirse na tarde deste venres con distintos colectivos feministas e cargos institucionais en materia de igualdade, como a deputada de En Marea no Congreso Ángela Rodríguez, ou a edil responsable de Igualdade no Concello de Santiago, Marta Lois.

Con estes colectivos, como xa anunciara Villares o pasado martes tras a Xunta de Portavoces, En Marea consensuou a pregunta que formulará no próximo pleno da Cámara galega o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sobre as medidas postas en marcha para loitar contra a violencia de xénero.