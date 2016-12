CC.OO. de Vigo esixe o cesamento do xerente da área sanitaria, Félix Rubial, investigado polos fármacos de hepatite C

CC.OO. de Vigo esixe o cesamento "inmediato" do xerente da área sanitaria viguesa, Félix Rubial, investigado xunto á subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado, na causa dos fármacos da hepatite C.

A Audiencia Provincial da Coruña estimou parcialmente o recurso da Fiscalía, ao que se adheriu a Asociación Plataforma de Afectados pola Hepatite C, e acordou que os cargos do Sergas investigados no procedemento aberto pola subministración dos tratamentos aos enfermos afectados por este virus sexan chamados a declarar tamén como investigados por un suposto delito de homicidio en seis dos oito casos que inclúe a causa.

Ao respecto, a Federación de Sanidade da bisbarra de Vigo de CC.OO. avisa de que "unha persoa imputada por homicidio non pode seguir no seu posto ata que todo estea esclarecido".

Neste sentido, o sindicato se solidariza "unha vez máis cos afectados e familiares" de afectados por hepatite C e felicita á plataforma pola "súa constancia na loita polos dereitos dos pacientes".