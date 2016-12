Supermercados Gadis e o Obradoiro de baloncesto entregan 500 quilos de comida ao Albergue Xoan XXIII de Santiago

Supermercados Gadis e o Obradoiro Clube de Amigos do Baloncesto entregaron 500 quilos de alimentos non perecedoiros e produtos de hixiene ao Albergue Xoan XXIII de Santiago no marco dunha campaña solidaria.

O acto de entrega tivo lugar este venres coa presenza do director de Mercadotecnia de Gadisa, Antonio Cortés, e os xogadores do Obradoiro Alberto Corbacho e Artem Pustovyi.

Este ano a iniciativa promovida polo club de ACB e a compañía de supermercados alcanzou a súa cuarta edición. O pasado 3 de decembro celebrouse o 'Partido Solidario Gadis', que enfrontou no Multiúsos Fontes do Sar ao 'Obra' e ao Divina Seguros Joventut.

Posteriormente, por cada entrada de aquel día cambiada, Gadis doou un quilogramo de alimentos e de produtos de hixiene ao Albergue Xoán XXIII, conseguindo alcanzar a media tonelada de produtos.