A Coruña e A Mariña estarán en Noiteboa en alerta amarela por ondada

A provincia da Coruña e a zona da Mariña lucense estarán esta Noiteboa en alerta amarela por ondada, segundo informou a Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet).

Segundo detalla Meteogalicia, esta alerta terá lugar entre as 12,00 e as 21,00 horas este sábado na provincia coruñesa, con ondas de entre catro e cinco metros. No caso da Mariña, a alerta vai das 12,00 ás 18,00 horas.

En España, un total de 16 provincias estarán esta Noiteboa en alerta por vento, fenómenos costeiros e néboas, que serán persistentes no sur de Huesca e Lérida, oeste da meseta Norte e zonas da meseta Sur, segundo a predición da Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

En concreto, Canarias estará en alerta amarela (risco) por vento mentres que no mesmo nivel de alerta pero por fenómenos costeiros estarán A Coruña, Lugo e Asturias. Por néboa estarán en alerta amarela Huesca, Avila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora e Lleida.

Os ceos estarán nubrados con precipitacións en Canarias, máis débiles e menos probables nas illas máis orientais. Predominarán os ceos pouco nubrados no resto do país, salvo en zonas de néboa, con algúns intervalos nubrados no noroeste de Galicia, Cantábrico oriental e noroeste de Navarra, nordés de Baleares e área do Estreito, sen descartar algunha precipitación débil ocasional nestas zonas.

Prevense intervalos de nubes medias e altas ao principio no Cantábrico central e occidental, sen que esperen nevadas. Así mesmo, haberá néboas matinais en bastantes zonas do interior peninsular e Mallorca, e é probable que sexan persistentes no sur de Huesca e Lérida, oeste da meseta Norte e zonas da meseta Sur.

Tamén haberá probables brétemas en Canarias ao final, sobre todo no sur das illas. En canto ás temperaturas, as diúrnas non experimentarán cambios importantes e haberá xeadas, en xeral débiles, en Pirineos e puntualmente noutras zonas altas da Península.

O vento soprará de compoñente este en Canarias e litoral de Andalucía, con intervalos de intensidade forte nas illas de máis relevo e no Estreito. Vento do noroeste no nordés peninsular e de compoñente oeste no litoral norte e noroeste de Galicia.