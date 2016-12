O BNG esixe o cesamento dos cargos do Sergas investigados polos fármacos de hepatite C e a comparecencia de Feijóo

O BNG esixiu este venres o cesamento dos dous cargos do Servizo Galego de Saúde (Sergas) aos que a Audiencia Provincial da Coruña acordou investigar no procedemento aberto pola subministración dos tratamentos aos enfermos de Hepatite C por un suposto delito de homicidio en seis dos oito casos que inclúe a causa.

Os cargos que xa foron citados -o pasado 28 de abril- son o xerente da área sanitaria viguesa, Félix Rubial, entón director de Asistencia Sanitaria, e a subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado. O xuíz decidiu investigalos por prevaricación, aínda que a Fiscalía lles atribuía tamén un suposto delito de "homicidio por imprudencia profesional grave" ao atrasar a administración dos fármacos "por razóns presupostarias", situación que agora estima a Audiencia Provincial.

A vicevoceira segunda do Bloque e encargada da área de Sanidade, Montse Prado, defendeu, en declaracións a Europa Press, a necesidade de que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, compareza en sede parlamentaria para dar explicacións ao respecto.

En consecuencia, entende que, debido á importancia do asunto, non só debe comparecer o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, senón tamén o propio Feijóo. Ao mesmo tempo, cargou contra a política da Xunta en materia sanitaria que, na súa opinión, "prima a cuestión económica por enriba da vida da xente".

Prado considera que o auto da Audiencia da Coruña "ratifica" as denuncias do seu partido e do colectivo de enfermos de hepatite C, xa que, en palabras da deputada nacionalista, mostra que "non se estaba a actuar correctamente", cando o Goberno galego, engadiu, defendía que si.

"PREPOTENCIA E CHULERÍA" DE FEIJÓO

Deseguido, censurou a "prepotencia" e "chulería" do xefe do Executivo galego e do PPdeG, e denunciou que este partido haxa "mercantilizado" a saúde dos galegos. "Morreron persoas con nomes e apelidos como consecuencia da súa política criminal", apostilou, ao tempo que lamentou que os populares fixesen "oídos xordos" a esta situación.

Así mesmo, asegurou que o actual cargo de Félix Rubial, xerente da área sanitaria de Vigo, é un "premio" ao labor realizado nese asunto como director de Asistencia Sanitaria. De feito, criticou que Rubial siga actuando "do mesmo modo" no seu actual cargo, "negando os problemas" que padece o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.