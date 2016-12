O presidente do comité de empresa de Navantia Ferrol acusa a directora de Recursos Humanos de tratar de increpalo

O presidente do comité de empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán (CC.OO.), acusou a directora de Recursos Humanos desta empresa, Juana María Fernández Martín del Campo, de tratar de "increpar" este representante sindical.

Así, Galán denuncia que Fernández Martín del Campo xunto ao presidente da compañía, José Manuel Revuelta, están detrás dun "acoso e derrubamento persoal" cara a el.

Ao respecto, achaca esta situación a que "deben de estar nerviosos", tras recibir dúas chamadas en horario non laboral na tarde do xoves, 22 de decembro. Unha situación que estima produciuse como consecuencia da sentenza do Tribunal Supremo (TS), que invalidou o IV Convenio Colectivo da empresa naval pública despois de ser denunciado polos representantes sindicais.

Ademais, Galán asegurou que nas conversacións telefónicas mantidas coa responsable de recursos humanos: "Acúsanos de mentir de xeito deliberadamente ao asegurar que o Tribunal Supremo non di en ningún momento que se actuará de mala fe".

O integrante de CC.OO. afirma que ambas as dúas chamadas "foron de mal gusto e de malas formas". "En teoría eran para felicitarme as festas, pero parecían máis de Vallecas que de retranca galega", apostila.

DIMISIÓN

O representante sindical tamén recordou as declaracións realizadas pola responsable de recursos humanos e do propio presidente nunha reunión en Los Peñascales, onde, segundo Galán, "vangloriábanse daquel intento de acordo de IV Convenio Colectivo e onde dicían que ían facer pasar pola pedra aos traballadores".

Unha etapa que Galán catalogou como de "momentos felices para esta dirección". "(Isto) pasa neste país, pero seguro que nun país máis avanzado que o noso seguramente estarían xa dimitiditos, nin tan sequera cesados", arremete.

"Se eu fose o xefe de recursos humanos de Navantia e despois da sentenza do Tribunal Supremo, que di o que di, eu automaticamente ao día seguinte dimitía do meu cargo", agrega.

Galán tamén asegurou que dende a dirección de Navantia lles trasladaron no último encontro mantido, o pasado mércores, 21 de decembro, que "teñen entregada toda a documentación na SEPI para que dean autorización para o abono de todas as percepcións que nos deben dende o ano 2014".

"DÚBIDAS" FLOTEL PARA PEMEX

Noutra orde de cousas, Javier Galán asegurou que "a principios de xaneiro, os días 4 ou 5" está previsto entregar o buque flotel á súa armadora, a empresa mexicana Pemex.

De tódolos xeitos trasladou que a parte laboral "segue tendo dúbidas e non polos traballos desenvolvidos, xa que ademais as probas de mar realizadas se completaron con éxito", pero di que teñen "medo de que a empresa petroleira estea a intentar que o barco quede en Ferrol".

POSTURA DE EN MAREA

Por outra banda, a deputada no Congreso de En Marea, Yolanda Díaz, deu conta nunha comparecencia ante os medios de comunicación dunha proposición non de lei, para o seu debate na comisión de Industria, Enerxía e Turismo do Congreso dos Deputados na que se pide que se inste o Goberno ao cesamento de: o presidente de Navantia, José Manuel Revuelta; da directora de Recursos Humanos, Juana María Fernández Martín del Campo; e o xefe de persoal dos estaleiros na Baía de Cádiz, José Antonio Oliva, como responsables de aprobar o IV Convenio Colectivo e a súa posterior anulación por parte do Tribunal Supremo.

Díaz "felicitou" os representantes dos traballadores por "lograr a vitoria nesta batalla legal", pois "quedou demostrada a carencia da lexitimidade para negociar un convenio por parte dalgunhas das persoas que sentaron por parte do comité intercentros".

"O máis grave era a relación de conivencia entre o xefe de persoal, a presidencia de Navantia e un traballador que foi utilizado para lexislar contra o que se tiña decidido por parte das asembleas de traballadores".

POSICIÓN DO ALCALDE DE FERROL

Tamén o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC), "felicitou" os traballadores que "conseguiron impugnar este convenio que seguía a política de degradación das condicións laborais, con minguas nas súas retribucións e con pouca viabilidade de futuro por falta dun plan industrial", ademais de buscar "desprestixiar ao estaleiro e así ter cancha aberta para o seu desmantelamento, tal e como vén acontecendo nos últimos anos".

Ademais, Suárez referiuse ás necesidades do futuro que dende o seu punto de vista teñen que pasar pola "incorporación de novos que levan anos esperando unha oportunidade laboral, cun plan de formación no que se trasmita o coñecemento dos que xa están no estaleiro ás novas incorporacións".

Tamén reclama "a construción dun dique seco cuberto que daría maior capacidade ao estaleiro", ao mesmo tempo que mostrou o seu rexeitamento "ao modelo produtivo imposto polo señor Revuelta e que levou ao estaleiro a unhas perdas millonarias que non sabemos como se vai recuperar, e por iso pedimos o seu cesamento".