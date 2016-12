A Xunta licita as obras de substitución de ventás en nove vivendas de promoción pública en Mugardos (A Coruña)

A Xunta, a través do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), publicou este venres no Diario Oficial de Galicia (DOG) a licitación das obras de substitución das ventás de nove vivendas de promoción pública no Concello de Mugardos por un importe de máis de 110.000 euros.

Estas actuacións, segundo explicou a Xunta nun comunicado, teñen como obxectivo solucionar os problemas de filtracións de auga que se viñan producindo nestes inmobles polo mal estado das ventás.

Tamén se substituirán, sinalou o Goberno galego, as ventás do local situado neste grupo de vivendas e repararanse os danos producidos polas humedades.