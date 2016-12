Unións Agrarias denunciou este venres que os orzamentos da Consellería de Medio Ambiente para o ano 2017 no concepto de indemnización por danos de especies cinexéticas "se limitan a 379.958 euros".

Nun comunicado, Unións Agrarias denunciou que este feito "repite na práctica a cantidade do ano pasado, que é suficiente unicamente para facer fronte aos danos polo lobo na cabana gandeira, pero non para os danos causados na agricultura polo xabaril".

"É necesario que a Xunta aposte no ano 2017 pola continuidade das axudas para os pagamentos dos danos do xabaril e inicie a chamada Lexislatura do rural, cun novo enfoque no que atende á xestión do problema do xabaril no rural galego", defendeu o sindicato.