A parroquia viguesa de La Soledad celebrará a 'Misa do Poliño' na tarde de Noiteboa

A parroquia viguesa Nuestra Señora de La Soledad, no Castro, celebrará na tarde de Noiteboa a que os parroquianos denominan como 'Misa do Poliño', unha misa que arranca ás 18,00 horas pero coa liturxia da media noite, propia da Misa do Galo.

Tal e como comunicou o Bispado de Tui-Vigo, esta cerimonia adiántase a "unha hora máis cómoda" para os numerosos fregueses que se achegan cada ano para rezar, recordar os familiares e achegados vivos e defuntos, cantar vilancicos, bicar a imaxe do neno Jesús e felicitarse o Nadal.

Non obstante, outras parroquias da Diócese manteñen a coñecida e tradicional Misa do Galo de media noite, como é o caso en Vigo das parroquias do Sagrado Corazón de Jesús, Padre Capuchinos, o Corazón de María e o Rocío; e fóra da cidade, do Mosteiro de Trasmañó, o Convento das Nais Carmelitas de Sabarís e San Benito de Gondomar, entre outras.