Unha morea de recursos contra o arquivo do asasinato de Jimmy

“O sentido común vai chegando a este tema”, apuntou o presidente Tino Fernández tras coñecerse as novas de que tanto Fiscalía como a Liga de Fútbol Profesional presentarán recurso contra a decisión do Xulgado de Instrución número 20 de Madrid de arquivar a causa que investigaba o asasinato do seareiro deportivista Francisco Romero Taboada, Jimmy.

A marcha ata Riazor para lembrar a Jimmy, coa nai do seareiro á dereita da pancarta. | Fonte: @JimmyVive

“La Liga desexa poñer de manifesto a súa discrepancia co auto de sobresemento provisional e o arquivo das dilixencias previas instruídas polo homicidio de Francisco Javier Romero Taboada, seguidor do RC Deportivo, así como o auto do mesmo Xulgado de Instrución Nº 20 de Madrid, de data 14 de decembro, que denega a práctica das dilixencias de investigación interesadas por La Liga e o Ministerio Fiscal”, sinala a patronal dos clubs de fútbol.

O organismo que preside Javier Tebas, que asegura “que ven exercendo de forma activa a acusación popular dende o comezo da causa”, adianta que recorrerá “en tempo e forma” as devanditas resolucións, “así como o auto que acorda seguir a causa soamente polos presuntos delitos de rifa tumultuaria e tenza ilícita de armas”.

Pola súa parte,o Ministerio Fiscal presentará senllos recursos de reforma e de apelación sobre o sobresemento da causa polo asasinato do membro dos Riazor Blues e polas lesións causadas ao tamén afeccionado deportivista Santiago Abaga. Os recursos da LFP e da Fiscalía súmanse aos xa anunciados da familia de Francisco Romero Taboada e ao de Santiago Abaga.

O recurso da Fiscalía céntrase na negativa do xuíz Merchante Somalo a tomar declaración en calidade de investigado á testemuña protexida que apuntou a catro ultras do Frente Atlético como os autores, pois considera que a práctica da devandita dilixencia pode resultar “fundamental e absolutamente necesaria” para a causa. Por iso, o fiscal impugna a decisión do xuíz de non tomar declaración á testemuña protexida baseándose en que xa existía unha copia da declaración que prestou en Comisaría, na Fiscalía de Menores e no acto de xuízo. Non obstante, a Fiscalía subliña que a valoración que se fixo do devandito testemuño por parte do Tribunal que lle xulgou foi de “falta de credibilidade” porque o seu testemuño “non estaba suficientemente corroborado por outros datos ou elementos obxectivos”.

Pancarta dos Riazor Blues no partido de Copa Dépor-Betis. | Fonte: @fpdeportivistas

A Fiscalía sostén que esta dilixencia xa foi “indebidamente” denegada nesta causa polo xuíz e reitera a súa petición de que se lle tome declaración en calidade de investigado non só porque o seu testemuño sexa “fundamental” senón, como deixa constancia o propio titular do xulgado número 20 de Madrid, porque “non hai outras testemuñas presenciais directas dos feitos posto que a maioría dos investigados na peza que ten por obxecto a rifa tumultuaria acolléronse ao seu dereito a non declarar”. Iso fai que ata a data, a testemuña protexida sexa a única que identificou aos autores da morte de Romero Taboada e das lesións a Abaga.

Tamén rexeita a Fiscalía os argumentos expostos polo xuíz (mala calidade do vídeo e a súa baixa resolución) para negar valor á identificación dos autores practicada polos membros da Brigada Provincial de Información. O Ministerio Público entende que para a identifación o xuíz non pode basearse só nas imaxes do vídeo, senón tamén “na previa experiencia” dos membros da Brigada, que cando prestaron declaración explicaron “debidamente” como chegaran á identificación “a partir da análise completa das imaxes e do seu coñecemento dos grupos ultras que se enfrontaron o día dos feitos e dos seus membros”.

Como se temía o deportivismo, o xuíz Pedro Merchante Somalo decidiu esta semana arquivar o caso no que investigaba a morte do seareiro do Deportivo tras dous anos de dilixencias sen achar os autores materiais do asasinato de Francisco Javier Romero Taboada o 30 de novembro do 2014 na ribeira do Manzanares.