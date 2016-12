Un home resulta afectado por un incendio nunha vivenda de Trazo (A Coruña)

Un home tivo que ser atendido polos servizos sanitarios de urxencias na madrugada deste sábado debido a un incendio na súa vivenda.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, o suceso aconteceu sobre as 6,30 horas deste sábado no lugar de Mirallada, no Concello de Trazo. Foi un veciño quen sacou da casa o home cando comezou o lume.

Tal e como indicaron os profesionais de Urxencias Médicas, as lesións que presentaba o ferido eran de escasa importancia e, en consecuencia, descartaron trasladalo.

Pola súa banda, os bombeiros continúan cos labores de extinción. Aseguran que o lume, concentrado no tellado da casa, está controlado pero aínda non sufocado.

Tras recibir a alerta da Policía Nacional, o persoal do CAE 112 Galicia informou aos Bombeiros de Ordes e Santiago, así como a Urxencias Médicas e aos axentes da Garda Civil.

INCENDIO NO BOLO

Tamén no Concello ourensano de O Bolo ardeu unha vivenda por completo. Os Bombeiros de Valdeorras explicaron que se trata dunha casa deshabitada e illada, polo que non houbo risco nin para as persoas nin para outras vivendas.

O CAE 112 Galicia rexistrou o incendio ás 6,30 horas desta madrugada e xa está extinguido.