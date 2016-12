'Camilo, o último guerrilleiro de Galicia', un documental sobre a figura do guerrilleiro antifranquista Camilo de Dios

A Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica de Marín realizará a próxima semana, concretamente o venres 30 e o sábado 31, varios actos en recordo das persoas que loitaron contra a represión franquista.

Nun comunicado, explicou que o venres, ás 20,00 horas na Biblioteca Municipal, se proxectará o documental 'Camilo, o último guerrilleiro de Galicia', realizado por catro estudantes de Comunicación Audiovisual -- Alba Sánchez, Juan Pirola, Miguel García e Pedro Iglesias--.

De feito, estes catro estudantes estarán presentes na proxección do documental para falarlles aos asistentes deste proxecto en torno á figura do guerrilleiro antifranquista Camilo de Dios.

Pola súa parte, o sábado 31, no Paseo Marítimo Antonio Blanco, terá lugar o acto central coa intervención do pintor e poeta marinense Antón Sobral. Ademais, realizarase a tradicional ofrenda floral, que contará co acompañamento musical do cantautor Samu Acuña e a agrupación Os Amigos Gaiteiros. O evento terá lugar ás 13,00 horas.