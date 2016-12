Sufocado o incendio orixinado nunha vivenda de Trazo (A Coruña), que calcinou o tellado e a primeira planta

O incendio declarado na madrugada deste sábado nunha vivenda de Trazo (A Coruña) foi sufocado tras calcinar o tellado e a primeira planta.

Así o confirmaron a Europa Press fontes dos Bombeiros de Ordes (A Coruña), os que participaron na extinción do lume orixinado nunha vivenda do lugar de Mirallada.

Segundo indicou o CAE 112 Galicia, o home que estaba no interior da casa foi rescatado por un veciño e, aínda que sufriu danos, o seu estado apenas reviste gravidade. De feito, foi atendido no lugar do suceso polos servizos sanitarios de urxencia.

O incendio comezou sobre as 6,30 horas deste sábado e foron os axentes da Policía Nacional os que informaron ao persoal do CAE 112 Galicia. Así, dende o Centro de Atención ás Emerxencias de Galicia, informouse os Bombeiros de Ordes e Santiago de Compostela, así como a Urxencias Médicas e aos axentes da Garda Civil.