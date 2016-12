Dúas persoas feridas ao envorcar un coche na AC-400, en Mazaricos (A Coruña)

Dúas persoas resultaron feridas na mañá deste sábado tras envorcar o coche no que viaxaban na estrada AC-400, á altura de Suevos e no termo municipal de Mazaricos (A Coruña).

Así o relataron os Bombeiros de Santa Camba nun comunicado, os que participaron nas tarefas para despexar e limpar a estrada. En concreto, este foi avisado ás 7,40 horas deste sábado, polo que enviaron ao lugar do accidente unha dotación.

Unha vez no lugar do sinistro, atopáronse cun Peugeot 308 envorcado no centro da calzada e invadindo os dous carrís. Os ocupantes, pola súa banda, xa foran evacuados polo 061.

Así as cousas, despexaron a calzada en colaboración co GES de Muros e, unha vez retirados os restos do vehículo, realizaron as oportunas tarefas de limpeza da estrada --ás 8,44 horas xa finalizaran todos os labores--. Tamén acudiu ao lugar do suceso a Garda Civil.