A CIG anunciou un calendario de mobilizacións que comezará o próximo 28 de xaneiro co obxectivo de "recuperar os dereitos sociais e laborais perdidos como consecuencia das contrarreformas laborais que levou adiante o PP amparado pola súa maioría absoluta".

Así, o próximo 28 de xaneiro terá lugar unha manifestación nacional en defensa das pensións, mentres que o 14 de febreiro produciranse concentracións comarcales e o 10 de marzo unha xornada de movilizaciones.

Nun vídeo publicado pola CIG e recolleito por Europa Press, o secretario xeral deste sindicato, Xesús Seixo, non descarta a posibilidade de celebrar unha folga xeral nos meses de marzo ou abril, para o que a CIG falaría con outras forzas sindicais.

Así mesmo, durante o vídeo, Seixo denunciou que os recortes teñen unhas consecuencias "moi graves" na calidade de vida e as condicións de traballo dos galegos.

Neste sentido, falou de "depreciación salarial", "perda de emprego e calidade" deste e "deterioro dos servizos públicos e da clase traballadora".

No entanto, fixo fincapé en que se abriu un escenario político "novo" no que o PP non goza de maioría absoluta no Congreso dos deputados, polo que aposta por "non deixar pasar esta situación" e afrontala desde unha postura de "forza e movilización" para "forzar ao Congreso dos deputados a que teña que levar adiante unha serie de proxectos de lei que supoñan a recuperación dos dereitos prohibidos".