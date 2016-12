Abanca e Líbolis-Escola de Valentes fomentan a creatividade cun campus de emprendimento para nenos de 7 a 15 anos

Abanca e Líbolis-Escola de Valentes poñen en marcha estas festas de Nadal unha proposta formativa e lúdica dirixida a estimular a creatividade de nenos e nenas con idades comprendidas entre os sete e os 15 anos.

En concreto, tal e como precisou Abanca nun comunicado, trátase da segunda edición do Campus de Emprendimiento, que chegará ao recinto de EXPOCoruña este luns 26 de decembro. Así, se celebrará dende este luns ata o venres 30, e dende o luns 2 de xaneiro ata o día 5.

Nesta nova entrega da iniciativa, chamada 'Laboratorio de ideas'', fomentarase entre os máis novos o desenvolvemento da creatividade, a imaxinación e o talento.

O campus está formulado como un primeiro contacto co mundo do emprendimiento e cos valores relacionados coa iniciativa, a curiosidade por innovar e a aprendizaxe dos erros.

Nesta mesma liña, Abanca lanzará catro retos tecnolóxicos, un por cada grupo que se forme, sobre cuestións relacionadas co banco.

O último día da actividade, os nenos terán a oportunidade de presentar o seu propio proxecto científico nunha gala á que asistirán familias, empresas e medios.

As prazas para participar no campus son limitadas e as inscricións pódense cursar telematicamente a través da web http://libolis.com/campus-nadal-laboratorio-de-ideas ou presencialmente na escola, no número 58 da rúa Juan Flórez, en A Coruña.