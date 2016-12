En Marea e o BNG critican ao rei español por non respectar a plurinacionalidade do Estado

En Marea e o BNG denunciaron a mensaxe de Nadal do monarca español, Felipe VI, que foi moi crítico co proceso independentista catalán e cos que, ao seu entender, non respectan a Constitución. Por iso, estas formacións nacionalistas e de esquerdas criticaron, precisamente, que o monarca non teña en conta a plurinacionalidade do Estado.

Pilar Cancela, número dous do PSdeG | Fonte: psdeg-psoe.org

A portavoz de En Marea no Congreso, Alexandra Fernández, criticou que "sitúe a unidade de España como a panacea" e, en consecuencia, lembroulle a "realidade plurinacional existente".

"Necesítase o inicio dun novo proceso constituínte, proceder á reforma da Constitución e dar pasos para adaptar o modelo de Estado á realidade plurinacional existente", defendeu a parlamentaria de En Marea no Congreso dos Deputados.

Segundo indicou En Marea nun comunicado, recollendo as palabras do seu portavoz no Congreso, o Rei Felipe "reflicte a opinión sobre o sistema político do Estado español propia da institución caduca da que procede".

Nesta liña, censurou que "a unidade de España" estea "por encima de todo e como a solución a todos os problemas" cando, na súa opinión, "é evidente que debe haber un avance". Este avance é, ao seu xuízo, o mencionado inicio dun novo proceso constituínte. "O inmobilismo é a fórmula aplicada nestes anos, e habería que preguntarlle: Funcionou?", preguntouse Alexandra Fernández, quen considera, en relación ao chamamento do Rei ao diálogo entre partidos para lograr o entendemento, que "os consensos deben sosterse en base ás necesidades sociais e económicas da poboación": "Non a calquera prezo", apostilou.

O rei Felipe VI recibe a portavoz de En Marea, Alexandra Fernández / A.D./lainformacion.com

Neste sentido, sinalou que a convivencia democrática da que falou o Rei Felipe "debe sosterse sobre os parámetros do diálogo construtivo, frutífero e que supoña un avance nas posicións".

Ana Pontón

Pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, acusou ao monarca español de estar "desconectado da realidade social" e de presentar un ton "triunfalista e oficialista" que, denunciou, pretende manter o 'status quo'.

Segundo informou o BNG este domingo nun comunicado, Pontón afirmou que, "como galega", non se sentiu representada nun discurso que, na súa opinión, "abraza a teoría oficial do Partido Popular" de que a poboación española e galega xa saíu da crise".

Neste sentido, afirmou que, mentres o Monarca "pregoa a recuperación económica", os salarios "non se recuperan e cada vez hai máis persoas que non chegan a fin de mes". Así mesmo, lembrou que hai máis de 700.000 persoas en risco de exclusión social. A política nacionalista tamén reiterou o seu rexeitamento á Monarquía, unha institución "obsoleta" e "unha mostra do desgaste deste réxime".

Finalmente, Pontón, como Alexandra Fernández, lamentou" a ausencia de referencias á violencia de xénero, problema social que cualificou como "un drama para miles de mulleres que sofren cada día nas súas propias carnes".

Pilar Cancela

Precisamente na ausencia de alusións á violencia machista tamén coincidiu a presidenta da xestora do PSdeG e deputada por A Coruña no Congreso dos deputados, Pilar Cancela, aínda que, a diferencia de En Marea e BNG ve "positivamente" a mensaxe de Felipe VI porque destacou, dixo, aquelo que "une" aos españois e non o que os "separa".

Nun audio enviado polo PSdeG, a deputada socialista tamén valora que o seu discurso apostase por "reforzar a convivencia democrática" e "o respecto á lei por enriba de todo o demais".

Tamén eloxiou que o Monarca recoñecese "o sacrificio da cidadanía fronte a crise", así como "a loita contra a desigualdade". "Non haberá recuperación económica mintas persistan as desigualdades entre a cidadanía", avisou a parlamentaria.