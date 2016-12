Afondar na transparencia e na participación cidadá é unha das prioridades da X Lexislatura para o presidente do Parlamento de Galicia, o popular Miguel Santalices. Con tal fin, entre outras medidas, promoverá que a axenda institucional de todos os deputados "sexa pública" para os cidadáns, de forma que se coñezan as súas actividades ligadas á Cámara e con quen se reúne.

Nunha entrevista con Europa Press, o xefe do Lexislativo reivindicou a "importancia" de pasos dados en transparencia, como publicar os bens dos parlamentarios. Agora, avanzou a súa intención de que a "axenda dos deputados" sexa pública. De feito, xa o formulou aos grupos "como liña de traballo" e augura "acordo".

"Creo que pode ser positivo e que haberá futuro acordo con todo o mundo", confiou, á espera de concretar por qué vía se dará a coñecer esta información á sociedade. A web institucional podería ser unha opción, aínda que o "mecanismo" está por determinar e diso se encargarán a Asesoría Xurídica de la Cámara e os técnicos.

Entre as súas intencións, está tamén a de facer público o detalle das votacións na Cámara e o sentido do voto de cada deputado. Ademais, para mellorar a participación, pediu a "implicación de todos os deputados". "Ninguén mellor ca nós para abrirnos á sociedade e para divulgar o que é o Parlamento", reflexionou.

A súa proposta é que os deputados exerzan de "guías" e contribúan a "ensinar" o Pazo do Hórreo nas visitas. Na mesma liña, aínda que aínda non tivo "tempo", prevé "retomar" as xornadas de portas abertas na Cámara, suspendidas no pasado mandato nun escenario no que aumentaran as protestas sociais.

Así mesmo, ten intención de que o Parlamento sexa que "tome a iniciativa" e se poña en contacto con colectivos e organizacións para trasladarlles a información necesaria e pedir suxestións en relación ás leis e iniciativas a debate.

SAÚDE E ARTE, NA SÚA CARTEIRA DE PROPOSTAS

Na súa carteira de propostas está tamén a saúde e idea promover "un curso de resucitación" (reanimación ante unha parada cardiorrespiratoria) no que conta con que participen os traballadores do Pazo do Hórreo e confía en que tamén os deputados. AO seu xuízo, dados os actos nos que participan os parlamentarios, resulta clave que aprendan primeiros auxilios e, chegado o momento, pode contribuír a "salvar vidas".

Co "despacho aberto" a analizar calquera cuestión en positivo, como a posta en marcha dunha gardaría na Cámara, e amante da arte, destaca a importancia de preservar e facer promoción de a pinacoteca de Pazo do Hórreo, con obras de artistas galegos. Partidario de "ordenar o que hai", cre que habilitar unha "sala representativa" podería ser unha opción a estudar.

MENOS "SOBREACTUACIÓN E MÁIS "REFLEXIÓN"

Na súa sexta lexislatura, o parlamentario con máis experiencia dos 75 do arco parlamentario de O Hórreo --aínda que "non o máis vello", subliña-- bota a vista atrás e rememora momentos bos e outros non tan "doce". No primeiro caixón garda a súa elección como presidente e unha actuación musical que le "emocionou" ao recordalo ao seu tío avó.

Pero tamén recorda como un instante de "máxima tensión" o desmaio de Manuel Fraga, entón presidente da Xunta, en 2004. "Eu sabía o que outra moita xente non: que Fraga tiña un marcapasos", rememora, tras situar tamén como "moi mal momento" a súa primeira intervención como deputado, na que lle puideron os "nervios".

El asegura que, malia a veteranía, mantén o "medo escénico" no seu papel como xefe do Lexislativo e que reflexiona cada paso. Ante a efeméride dos 35 anos do Parlamento galego e o feito de que as referencias dos discursos apunten sempre ao pasado como referente de consenso, cre que este mandato empeza ben para o diálogo.

"Eu percibo que hai un cambio na forma de debater. Temos uns parlamentarios moi reflexivos", ha aseverado, para engadir, cuestionado acerca de se a marcha do histórico Xosé Manuel Beiras favorece o consenso, que considera que o seu abandono da primeira liña "fixo non ter unha sobreactuación política sobre os temas que se tratan".

"Non percibo que haxa deputados pendentes de querer facer unha sobreactuación política nun momento determinado e iso claro que axuda nun debate. Agora, cada persoa ten o seu carácter e eu respéctoo", subliñou, para engadir que, do outro lado, a responsabilidade de quen dirixe o debate é "saber como controlar a situación" para evitar, chegado o caso, "unha tensión" innecesaria.

"EU NON SON MODISTO"

Á marxe do voceiro parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, con quen lle une "unha grande amizade", Santalices asegurou ter "empatía" como os outros tres voceiros da oposición --Luís Villares (En Marea), Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) e Ana Pontón (BNG)--. Minimizou tamén a polémica a raíz do cambio de locais entre En Marea e BNG.

"Foi unha polémica mediática, pero non houbo un problema real, fíxose bastante coordinadamente", defendeu, para engadir que, aínda que o cambio foi acompañado de "pequenas obras e axustes", a repercusión económica non é "nada significativa". En canto a se se nota a diferenza entre Villares e os seus compañeiros, máis experimentados, subliñou pode percibirse "na forma de exposición", pero "as cuestións de fondo veñen ben presentadas nos tres grupos".

En canto á súa observación sobre a roupa dos deputados, explicou que nunca quixo xulgar se ían ben ou mal vestido. "Non son modisto. De feito, creo que se pode ir máis elegante sen gravata que con ela", esgrimiu, antes de descartar a regulación dun código de vestimenta. "Referíame máis ao decoro; o que pido é que haxa decoro e que nos respectemos todos", argumentou.

En canto á recuperación do salario dos deputados, despois de que o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, apuntase que sería "lóxico" que se procedese a ela igual que se fixo no Goberno, recordou que houbo "un acordo unánime" na Cámara para manter as retribucións sen variación e que nin está "sobre a mesa" nin "sería adecuado" un cambio.

"BALTARISTA" E DEFENSOR DUN CUARTO MANDATO DE FEIJÓO

Tampouco está "sobre a mesa" o recorte de deputados que o seu partido formulou no pasado mandato. "Houbo un intento e visto o nivel de desacordo que había, caeu por si só. Creo que estamos ben así", remarcou este ourensano de "centro", quen, con orixes galleguistas e cristiáns, define o galego como "a súa paixón" e quere "consolidar" o portal lexislativo da Cámara nesta lingua.

Partidario de que Manuel Baltar siga á fronte do PP e da Deputación de Ourense porque "non se poden facer condenas a priori", recoñece o moito que "aprendeu" do pai, José Luis Baltar. "Se baltarismo é unha forma de entender a política como proximidade, son baltarista, sentenciou, antes de reivindicar que tamén é "a persoa que máis tempo leva" con Alberto Núñez Feijóo, xa que se coñeceron nos 90 cando ambos os dous ocupaban cargos de xestión sanitaria.

Quizais por iso, aínda que Feijóo dixo que non haberá cuarto mandato, Santalices se resiste a crelo e desexaría que o líder do PPdeG poida cambiar de opinión. "Xa veremos, non o teño claro. É un home novo, esta lexislatura será moi proveitosa e creo que, chegado o momento, volveremos facer moita presión sobre el", resolveu.