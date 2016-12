Localizan con vida a muller de 59 anos que desapareceu o pasado xoves en Cangas de Foz (Lugo)

A muller de 59 anos desaparecida o pasado xoves a última hora no Concello lucense de Cangas de Foz foi achada con vida a última hora deste sábado.

En concreto, os servizos de emerxencias buscaban esta sesaxenaria dende o pasado venres en O Valadouro, despois de que o seu irmán dese a voz de alarma ao non regresar a muller á casa.

Foi sobre as 20,00 horas deste sábado cando os axentes da Garda Civil comunicaron ao 112 Galicia que a señora fora localizada en Riosmar, preto de Cangas de Foz. En concreto, cando os servizos de emerxencias acharon a muller, esta atopábase algo nerviosa.

A Garda Civil solicitou asistencia médica, polo que os xestores do 112 Galicia informaron aos profesionais de Urxencias Médicas, que enviaron un equipo ao lugar.

A muller, que ten algúns problemas de saúde, saíu do seu domicilio arredor das 20,00 horas do pasado xoves. A súa tardanza inquietou á familia, que, finalmente, pediu axuda ao persoal do 112 Galicia cando estaban a punto de dar as 2,00 horas da madrugada do venres.

A partir de aí, os xestores do Centro de Atención ás Emerxencias de Galicia informaron os axentes da Garda Civil e os membros do GES de Cervo, Protección Civil de O Valadouro e Foz.

Os servizos de emerxencias buscaron a muller durante a xornada do venres e foi este sábado, sobre as 20,00 horas, cando a sesaxenaria apareceu ao lado da N-642, no cruzamento de Cangas de Foz.