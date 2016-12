Sete persoas feridas en catro accidentes de tráfico rexistrados nas provincias da Coruña, Pontevedra e Ourense

Un total de sete persoas resultaron feridas nesta xornada de Nadal en catro accidentes de tráfico rexistrados nas provincias de A Coruña, Pontevedra e Ourense. En concreto, os catro sinistros tiveron lugar en Noia e Porto do Son (A Coruña), A Gudiña (Ourense) e Vigo.

Segundo indicou o CAE 112 Galicia, unha persoa tivo que ser rescatada dun vehículo encaixado nunha casa en Noia. E é que un turismo se saíu da vía e chocou contra unha casa na estrada de Ousoño, no termo municipal de Noia.

Como consecuencia do golpe, a persoa que viaxaba no interior necesitou a axuda dos servizos de emerxencias para abandonar o vehículo. En concreto, o accidente produciuse pasadas as 10,00 horas deste domingo no lugar de A Rasa de Abaixo.

Foi un veciño quen alertou ao persoal do CAE 112 Galicia, indicando que o ocupante tiña dificultades para saír do vehículo. Así, os xestores da central de emerxencias pediron a colaboración dos Bombeiros de Boiro, membros do GES de Brión e efectivos do servizo local de Protección Civil.

Ademais, os xestores do 112 informaron as forzas da orde e aos servizos sanitarios de urxencia, que atenderon o ferido en canto abandonou de vehículo.

Tamén na provincia de A Coruña, concretamente no municipio de Porto do Son, unha persoa tivo que ser liberada polos bombeiros tras quedar atrapada nun turismo debido a unha colisión.

En concreto, o suceso rexistrouse a última hora deste sábado na AC-550, no lugar de Caamaño. Dous turismos colisionar e un dos condutores necesitou a axuda dos bombeiros para abandonar o vehículo. Unha vez liberado, foi evacuado, xunto co outro condutor implicado, ao centro hospitalario máis próximo.

Foi unha persoa particular quen alertou ao persoal do 112 Galicia. Dende a central de emerxencias avisouse os Bombeiros de Boiro, aos voluntarios de Protección Civil, Urxencias Médicas e aos axentes da Garda Civil de Tráfico.

SAÍDA DE VÍA NA GUDIÑA

E na provincia de Ourense, concretamente en A Gudiña, un turismo saíuse da vía, resultando o condutor ferido. Por iso, foi evacuado ao centro médico de referencia.

O sinistro sucedeu pouco antes das 9,00 horas deste domingo na estrada de A Gudiña a Viana.

Pola súa banda, na cidade olívica, tres persoas resultaron feridas a causa dun accidente no Monte de O Castro. E é que o vehículo no que viaxaban se saíu da vía ao fío das 7,00 horas deste domingo.

Tras recibir a alerta, o persoal do 112 Galicia informou á Policía Local, aos Bombeiros de Vigo e aos voluntarios de Protección Civil.