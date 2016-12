Detidos dous homes e unha muller na Coruña por integrar un grupo criminal violento

Axentes do Grupo de Patrimonio da UOPJ (Unidade Orgánica da Policía Xudicial) da Comandancia de A Coruña detiveron tres persoas o pasado 20 de decembro, no marco da 'Operación Punta', pola súa presunta implicación nun delito de roubo con violencia, cometido o 14 de outubro no termo municipal de Oleiros (A Coruña).

Nun comunicado, a Benemérita explicou que o pasado 14 de outubro dous varóns encapuchados accederon a unha vivenda situada en Punta Canide (Oleiros) abastecidos cunha maza e un martelo que empregaron para golpear na cabeza e nas costelas ao propietario do inmoble.

Este home, a quen ameazaron esixindo diñeiro, foi agredido brutalmente e posteriormente atado as mans, logrando os delincuentes que lles entregase diversos obxectos de valor e diñeiro en efectivo.

Unha vez que abandonaron á carreira o inmoble, a súa esposa, que permanecía xunto a el, puido liberalo e avisar os servizos de emerxencia.

Dende o primeiro momento en que a Garda Civil tivo coñecemento destes feitos, iniciouse un dispositivo de busca que resultou infrutuoso. Non obstante, a UOPJ comezou unha investigación para tratar de localizar estes individuos.

Polas investigacións practicadas logrouse situar a este grupo criminal extremadamente violento no ámbito de A Coruña, confirmando que era unha banda composta por dous homes e unha muller.

Os gardas civís que dirixiron o operativo non dubidaron da capacidade do grupo de volver actuar nas datas vindeiras, xa que a infraestrutura descuberta os levou a pensar que estaban a preparar novos golpes que coincidirían co 'modus operandi' do anterior en Punta Canide.

NON DUBIDABAN EN USAR A VIOLENCIA

Para iso, precisaron, non dubidarían en usar de novo a violencia ou mesmo dar un paso máis nas súas actuacións. Por este motivo, o día 20 de decembro, en colaboración co Xulgado de Instrución número dous de A Coruña, decidiuse atallar a este grupo para evitar que seguisen cos seus plans.

Deste modo, os tres integrantes foron detidos e realizáronse dous rexistros domiciliarios autorizados xudicialmente. Neles, localizáronse pasamontañas, ferramentas, unha arma incapacitante tipo taser e porras extensibles.

Os detidos foron postos a disposición xudicial o pasado xoves ante o Xulgado de Instrución número catro de A Coruña, que decretou o ingreso en prisión dos dous varóns e a liberdade con cargos da muller.