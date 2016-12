A voceiro nacional do BNG, Ana Pontón, acusou o Rei Felipe de estar "desconectado da realidade social", tras o tradicional discurso que o monarca realiza en Nochebuena. É máis, a xuízo da deputada do Bloque, o xefe do Estado presentou un ton "triunfalista e oficialista" que, denunciou, pretende manter o 'status quo'.

Segundo informou o BNG este domingo nun comunicado, Pontón afirmou que, "como galega", non se sentiu representada nun discurso que, na súa opinión, "abraza a teoría oficial do Partido Popular" de que a poboación española e galega xa "saíu da crise".

Neste sentido, afirmou que, mentres o Monarca "pregoa a recuperación económica", os salarios "non se recuperan e cada vez hai máis persoas que non chegan co fin de mes". Así mesmo, recordou que hai máis de 700.000 persoas en risco de exclusión social.

A política nacionalista tamén reiterou o seu rexeitamento á Monarquía, unha institución "obsoleta" e "unha mostra do desgaste deste réxime".

Finalmente, Pontón "lamentou" a ausencia de referencias á violencia de xénero, problema social que cualificou como "un drama para miles de mulleres que sofren cada día nas súas propias carnes".