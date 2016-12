A voceiro de En Marea no Congreso, Alexandra Fernández, criticou que o tradicional discurso do Rei emitido esta Nochebuena "sitúe a unidade de España como a panacea" e, en consecuencia, recordoulle a "realidade plurinacional existente".

"Necesítase o inicio dun novo proceso constituínte, proceder á reforma da Constitución e dar pasos para adaptar o modelo de Estado á realidade plurinacional existente,", defendeu a parlamentaria de En Marea no Congreso dos Deputados.

Segundo indicou En Marea nun comunicado, recollendo as palabras do seu voceiro no Congreso, o Rei Felipe "reflicte a opinión sobre o sistema político do Estado español propia da institución caduca da que procede".

Nesta liña, censurou que "a unidade de España" estea "por riba de todo e como a solución a todos os problemas" cando, na súa opinión, "é evidente que debe haber un avance". Este avance é, ao seu xuízo, o mencionado inicio dun novo proceso constituínte.

"O inmobilismo é a fórmula aplicada nestes anos, e habería que preguntarlle: ¿Funcionou?", preguntouse Alexandra Fernández, quen considera, en relación ao chamamento do Rei ao diálogo entre partidos para lograr o entendemento, que "os consensos deben sosterse baseándose nas necesidades sociais e económicas da poboación": "Non a calquera prezo", apostilou.

Neste sentido, sinalou que a convivencia democrática da que falou o Rei Felipe "debe sosterse sobre os parámetros do diálogo construtivo, frutífero e que supoña un avance nas posicións".

"NON HAI CULPA NOS POBOS"

Así, en alusión ao proceso aberto en Cataluña, denunciou que o Goberno e "os poderes fácticos" só "puxeron atrancos, obstáculos e muros": "Non hai culpa nos pobos que se expresan libre e democraticamente", remarcou.

A continuación, fixo fincapé en que a aposta de En Marea era a "da formación dun Executivo progresista" o propósito da cal era "a recuperación do zorregado Estado do Benestar". En contraposición, subliñou que o obxectivo do Goberno de Mariano Rajoy, coa "venia dalgúns", seguirá sendo "executar os recortes que manda Bruxelas".

Por outro lado, a deputada de En Marea no Congreso reprochoulle ao Rei Felipe a súa "falta de sensibilidade" cos "problemas graves", como a violencia machista. A este respecto, lamentou que non falase dela a pesar dos "dramáticos e duros casos" sucedidos nos últimos días -- en Santiago e Vigo foron asasinadas dúas mulleres -- .

RECORTES, "DECISIÓNS POLÍTICAS"

Así mesmo, Alexandra Fernández tamén criticou que o Xefe do Estado aludise aos recortes como "os grandes sacrificios feitos nos últimos anos, cando foron decisións políticas e nunca sacrificios asumidos resignadamente pola poboación".

Así as cousas, opinou que o papel dun xefe de Estado "non electo" debería ser "máis neutral", sen ser "tan explícito na parte política". Por todo iso, a voceiro de En Marea vai o discurso do Rei desta Nochebuena "caduco e vello no político", así como "ancorado no inmobilismo e moi pouco empático no social e económico".