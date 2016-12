O voceiro de Pesca e senador do PP por Pontevedra, Manuel Fidalgo, formulou unha pregunta á ministra de Agricultura, Pesca e Alimentación e Medio, Isabel García Tejerina, para coñecer a valoración que fai o Goberno central dos resultados da flota española do acordo sobre a asignación de posibilidades de pesca para 2017.

En concreto, tal e como recordou o PPdeG nun comunicado, dito acordo foi alcanzado no Consello de Agricultura e Pesca da Unión Europea, celebrado os días 12 e 13 de decembro.

Fidalgo xustificou que o sector pesqueiro mire cada ano a Bruxelas para coñecer a cantidade de capturas asignadas para o ano seguinte e considera que a súa preocupación é "lóxica".

Así mesmo, sinalou que, en 2015, o Goberno central "conseguiu reducir os recortes que se formulaban para varias especies, entre elas a pescada, peixe sapo, cabala e galo". "E, ademais, aumentáronse as cotas de anchoa e cigala", apostilou.

En referencia a este ano, o voceiro de Pesca manifestou que a preocupación será "máxima" entre os armadores e confrarías pesqueiras, xa que a proposta inicial formulada pola Comisión era "moi restritiva" para os intereses españois. De aí que os principais obxectivos para este ano fosen, relatou, mellorar as posibilidades de pesca de pescada do sur e xurelo do oeste.

CASE 31.000 TONELADAS MÁIS EN 2017

A continuación, Fidalgo valorou o acordo alcanzado polos Estados membros da UE en relación a Galicia, que é a Comunidade coa "maior flota pesqueira". "Poderá pescar unhas 30.900 toneladas máis en 2017, o que suporía un incremento de valor aproximadamente de 76 millóns de euros,", precisou.

Así mesmo, defendeu que "defender a mellora das posibilidades de pesca" ten que ser "a principal obriga" do Goberno central. "Pescar máis e pescar mellor é compatible cos obxectivos da reforma da Política Pesqueira Común: garantir a sostenibilidad da pesca dende o punto de vista ambiental, económico e social,", subliñou.

Ademais, o senador popular considera que é "moi importante" levar "os deberes feitos", e felicitou ao Mapama por facelo na reunión de Bruxelas. "Refírome ao traballo de documentación e análise científica e socioeconómica que permiten argumentar a favor dos intereses de España", concluíu.