A presidenta da xestora do PSdeG e deputada por A Coruña no Congreso dos deputados, Pilar Cancela, ve "positivamente" a mensaxe do Rei Felipe desta Noiteboa por destacar aquelo que "une" aos españois e non o que os "separa".

Nun audio enviado polo PSdeG, a deputada socialista tamén valora que o seu discurso apostase por "reforzar a convivencia democrática" e "o respecto á lei por enriba de todo o demais".

Tamén eloxiou que o Monarca recoñecese "o sacrificio da cidadanía fronte á crise", así como "a loita contra a desigualdade". "Non haberá recuperación económica mintas persistan as desigualdades entre a cidadanía", avisou a parlamentaria.

Con todo, Cancela si recoñeceu botar en falta unha alusión ás mulleres asasinadas este 2016, ao igual que denunciaron o BNG e En Marea: "Se que botei de menos unha referencia ás mulleres asasinadas este ano debido á violencia de xénero", confesou a deputada galega, quen espera que o ano 2017 "sexa o fin desta lacra social".