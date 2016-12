Os portos de titularidade autonómica incrementaron o tráfico de mercadorías máis dun 4% interanual ata novembro

O volume de tráfico de mercadorías nos 122 portos de titularidad autonómica dende o 1 de xaneiro ao 30 de novembro de 2016 foi de 1.545.000 toneladas, unha cifra que supón un incremento de 65.000 toneladas en termos netos e de máis do 4 por cento en termos porcentuais respecto ao ano anterior.

Así se recolle no último informe de xestión elaborado por Portos de Galicia co peche do mes pasado, tal e como indicou a Xunta nun comunicado.

Os portos con maior volume de tráfico de mercadorías foron Cariño, con 477.000 toneladas; Ribadeo, con 438.000; e Cee, con 323.000.