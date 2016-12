Sindicatos e partidos concéntranse este luns en Vigo contra o xuízo de Marrocos a activistas saharauís

Diversos sindicatos, partidos e colectivos condenaron o xuízo que Marrocos fará este luns 26 de decembro contra activistas saharauís e, en consecuencia, esixiron a eliminación das súas condenas e a súa "inmediata" liberación.

Para iso, os grupos políticos En Marea, BNG e Esquerda Unida; os sindicatos CC.OO., CIG e UGT; e as asociacións Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, Asociación de Inmigrantes en Galicia e Federación Rural Galega enviaron un comunicado conxunto no que animan á poboación galega a sumarse a unha concentración que terá lugar este luns 26 de decembro ás 11,00 horas fronte ao Museo Marco da rúa Príncipe de Vigo.

O obxectivo é denunciar esta situación, xa que, tal e como explican todos estes grupos, xa se cumpriron seis anos dende que o 8 de novembro de 2010 as forzas de ocupación de Marrocos "desmantelaron" o Campamento de Gdeim Izik, aos arredores de Aaiun, capital do Sáhara Occidental.

Neste sentido, denunciaron que as forzas marroquís "atacaron brutalmente" ás poboación civil nunha "acción represiva inxustificable" que "causou centos de feridos e algunhas mortes", entre elas, lamentaron, a do neno de 14 anos Elgarhi Nayem.

"Lonxe de render contas ante a comunidade internacional por estes feitos, o Reino de Marrocos respondeu coa detención arbitraria de 25 saharauís, acusándoos de organizar o devandito campamento e participar nesa acción pacífica, coa que máis de 30.000 saharauís quixeron mostrar a súa protesta contra as violacións da dereitos humanos por parte de Marrocos", relataron estes sindicatos, grupos políticos e colectivos.

A continuación, explicaron que, dous anos despois dos feitos, estas 25 persoas foron xulgadas "sen ningún tipo de garantías" e "condenadas por un Tribunal Militar a durísimas penas de prisión". "Nove a cadea perpetua, catro a 30 anos, sete a 25, tres a 20 e dúas a dous anos", precisaron.

Non obstante, tras as presións e mobilizacións esixindo a anulación do xuízo e a liberdade destas 25 persoas, os organizadores desta concentración en Vigo sinalaron que o xuízo militar foi anulado polo tribunal de casación.

Non obstante, estes 25 saharauís continúan no cárcere e volverán a ser xulgados este luns 26 de decembro, pero esta vez polo Tribunal Civil de apelación en Rabat. Segundo denunciaron estes partidos, sindicatos e colectivos, trátase dunha data escollida para "dificultar a asistencia de observadores internacionais".

"Consideramos que o Reino de Marrocos non ten nin lexitimidade nin competencia para actuar contra eles, xa que non ten xurisdición ningunha sobre o territorio do Sáhara Occidental,", defenderon baseándose nas resolucións internacionais e da propia ONU.

É máis, consideran que este novo xuízo é "un episodio máis nun proceso de ocupación que dura xa máis de 41 anos". "Só o cesamento da ocupación, o respecto polos dereitos humanos, a posta en liberdade de presos políticos e o exercicio do dereito á autodeterminación do pobo saharauí poden achegar unha solución ao conflito", opinaron.