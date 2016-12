(AM) Falecen dous mozos nun accidente de tráfico en Monterrei (Ourense)

Dous mozos de 20 anos faleceron durante a madrugada deste luns nun accidente de tráfico rexistrado no municipio ourensano de Monterrei.

Segundo a información da Garda Civil de Tráfico, o suceso aconteceu sobre as 2,15 horas da madrugada no quilómetro 1,8 da estrada OU-1021, que une Verín e Argucelos, no lugar de A Pousa.

O CAE 112-Galicia indicou que o vehículo no que viaxaban as vítimas, condutor e pasaxeira, se saíu da estrada nunha curva e percorreu uns 100 metros por un prado ata colisionar violentamente contra un poste --que partiu-- e quedar envorcado.

As vítimas son a condutora do vehículo, P.Q.P. natural de Laza, e a súa parella, N.F.B., de Verín, que é así mesmo fillo do deputado do PSdeG Raúl Fernández.

Ata o lugar desprazáronse efectivos dos Bombeiros de Verín, que tiveron que liberar as dúas vítimas, que quedaran atrapadas no vehículo como consecuencia do choque. Persoal do 061 certificou posteriormente o falecemento de ambos os dous mozos.

Así mesmo, foi necesario cortar a subministración eléctrica da zona, xa que o poste da iluminación contra a que colisionar o vehículo resultou danado. No operativo participaron tamén a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil de Cualedro-Monterrei.