A Xunta amplía ata o 31 de marzo o prazo para a presentación de proxectos empresariais do Galicia Inviste

A Consellería de Economía, Emprego e Industria amplía ata o 31 de marzo o prazo para a presentación de proxectos empresariais do programa Galicia Inviste.

Este instrumento achega axudas para a adquisición de maquinaria ou equipos para diversificar e mellorar a produción de pequenas e medianas empresas.

No que vai de ano, o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) aprobou apoiar, no marco deste programa, 21 investimentos por importe de 5,2 millóns, que contribuirán ao mantemento de máis de 700 empregos.

As axudas poderán apoiar o financiamento de investimentos empresariais comprendidos entre os 50.000 e os 900.000 euros. Para contías maiores as empresas galegas poden acollerse á liña de Incentivos Rexionais do Ministerio de Facenda.